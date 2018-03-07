8 миллиардов рублей получат девять проектов в области сельского хозяйства, туризма и торговли на Северном Кавказе. Об этом договорились глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров с руководителем Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом.

8 миллиардов рублей получат девять проектов в области сельского хозяйства, туризма и торговли на Северном Кавказе. Об этом договорились глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров с руководителем Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом. Три из них предложили предприниматели Северной Осетии, сообщает телеканал "Россия 24".