Страшная авария произошла во вторник, 6 марта

На трассе М-7 во Владимирской области сгорели две машины: погиб водитель.Страшная авария произошла вечером во вторник, 6 марта, около 19.30. На 128-м километре федеральной трассы столкнулись несколько машин. 36-летний водитель, находясь за рулем автомобиля ИЖ, обгонял эвакуатор, который остановился у обочины из-за технических неполадок. Он не пропустил автомобиль, в результате чего произошло столкновение.От удара загорелись автомобили ИЖ и Renault Logan, который находился на эвакуаторе. В результате погиб 36-летний мужчина - водитель отечественного автомобиля. Его пассажир с повреждением нескольких органов госпитализирован.