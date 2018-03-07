По данным американских метеорологов, на Восточное побережье США надвигается мощная буря, сопровождающаяся ледяным дождем. Под ее удар могут попасть более 40 миллионов человек, проживающих в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

По данным американских метеорологов, на Восточное побережье США надвигается мощная буря, сопровождающаяся ледяным дождем. Под ее удар могут попасть более 40 миллионов человек, проживающих в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.Национальная метеорологическая служба США прогнозирует, что на северо-востоке страны толщина снежного покрова может превысить 30 сантиметров. При этом обильные снегопады могут перемежаться с дождем и будут сопровождаться порывами ветра скоростью до 22,4 метра в секунду, передает ТАСС.В Филадельфии (штат Пенсильвания) в среду отменены занятия в школах, жителям Нью-Йорка рекомендовано воздерживаться от поездок на личном автотранспорте и пользоваться общественным транспортом.Как сообщалось, в конце минувшей недели на северо-восток США обрушились сильные бури, в результате чего более 110 тысяч потребителей до сих пор остаются без света и тепла. Удар стихии унес жизни восьми человек.