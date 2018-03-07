Сотрудники Госавтоинспекции на юге столицы вручали автолюбительницам цветы и открытки....

В рамках Всероссийской акции, приуроченный к празднованию Международного женского дня, инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО необычно поздравили милых дам.Сотрудники Госавтоинспекции на юге столицы вручали автолюбительницам цветы и открытки. Инспекторы автомобиля, чтобы уделили особое внимание женщинам, находящимся за рулем, подарили им хорошее настроение и напомнили о соблюдении правил безопасности во время дорожного движения.Виновницы торжества отметили, что цветы от сотрудников ДПС стали для них приятным сюрпризом.В праздничном мероприятии также принимали участие командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО полковник полиции Алексей Белоусько, командир роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО капитан полиции Игорь Никишин, а также врио заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО майор полиции Анатолий Дудин, председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22