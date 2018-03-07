Сотрудники Госавтоинспекции на юге столицы вручали автолюбительницам цветы и открытки....
В рамках Всероссийской акции, приуроченный к празднованию Международного женского дня, инспекторы отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮАО необычно поздравили милых дам.
Сотрудники Госавтоинспекции на юге столицы вручали автолюбительницам цветы и открытки. Инспекторы автомобиля, чтобы уделили особое внимание женщинам, находящимся за рулем, подарили им хорошее настроение и напомнили о соблюдении правил безопасности во время дорожного движения.
Виновницы торжества отметили, что цветы от сотрудников ДПС стали для них приятным сюрпризом.
В праздничном мероприятии также принимали участие командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО полковник полиции Алексей Белоусько, командир роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО капитан полиции Игорь Никишин, а также врио заместителя командира ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО майор полиции Анатолий Дудин, председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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