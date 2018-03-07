Сотрудницы полиции избрали в своей жизни трудный, но очень важный и нужный путь. Но при этом они остались милыми, прекрасными, очаровательными мамами, бабушками, подругами и женами, любящими и созидающими...
От лица всех мужчин УМВД России по Владимирской области сердечно поздравляю представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем!
Именно этот день ассоциируется с наступлением весны - временем обновления, оптимизма, рождения новых надежд.
Дорогие женщины: мамы, жены, сестры, подруги!
Говорить о Вас можно бесконечно, но словами очень трудно выразить безмерное чувство признательности за вашу мудрость и поддержку. Именно Ваша любовь и забота делают этот мир прекраснее, наполняют его красотой и гармонией, добром и уютом.
В наши дни дамы все чаще добиваются впечатляющих результатов в самых неожиданных сферах деятельности. Чисто «мужских» специальностей сегодня почти не осталось. И даже в такой традиционно мужской области, как охрана правопорядка, женщины все решительнее заявляют о себе.
В УМВД России по Владимирской области на сегодняшний день трудятся более 1000 женщин, которые ничуть не уступают мужчинам в профессионализме, выдержке, самоотдаче и разделяют с ними все тяготы службы. Поэтому особые поздравления хочу адресовать сегодня моим коллегам - сотрудницам, служащим, работницам и женщинам-ветеранам органов внутренних дел. Тем, кто избрал в своей жизни трудный, но очень важный и нужный путь - наравне с мужчинами защищать жизнь и здоровье граждан, обеспечивать общественный порядок.
Выражаю искреннюю признательность за проявление мудрости и стойкости, принципиальности и компетентности в работе, верности служебному долгу и преданности профессии.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, терпения и оптимизма, благополучия и чудесного праздничного настроения!
Пусть очарование первых дней весны и тепло солнечных лучей согреют Ваше сердце и душу, дорогие и близкие люди всегда радуют Вас вниманием и заботой. Пусть сбудутся самые заветные мечты, всегда и во всем сопутствует удача. Мира каждой семье, светлой судьбы детям, крепкого здоровья, любви и счастья!
С праздником и всего Вам самого наилучшего!
Начальник УМВД России
по Владимирской области
генерал-майор полиции
Василий Кукушкин
Дознаватели, инспекторы, специалисты по кадровой работе, сотрудницы информационных центров и целого ряда других служб... Они выбрали непростой путь, посвятив жизнь службе в полиции, но при этом остались милыми, прекрасными, очаровательными мамами, дочками, бабушками, подругами и женами, любящими и созидающими...
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Инспектор Штаба Мо МВД России "Ковровский" капитан внутренней службы Светлана Щукина и ее дочь Ева уверены, что женская красота однозначно спасет мир!