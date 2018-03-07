Сотрудницы полиции избрали в своей жизни трудный, но очень важный и нужный путь. Но при этом они остались милыми, прекрасными, очаровательными мамами, бабушками, подругами и женами, любящими и созидающими...

От лица всех мужчин УМВД России по Владимирской области сердечно поздравляю представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем!Именно этот день ассоциируется с наступлением весны - временем обновления, оптимизма, рождения новых надежд.Дорогие женщины: мамы, жены, сестры, подруги!Говорить о Вас можно бесконечно, но словами очень трудно выразить безмерное чувство признательности за вашу мудрость и поддержку. Именно Ваша любовь и забота делают этот мир прекраснее, наполняют его красотой и гармонией, добром и уютом.В наши дни дамы все чаще добиваются впечатляющих результатов в самых неожиданных сферах деятельности. Чисто «мужских» специальностей сегодня почти не осталось. И даже в такой традиционно мужской области, как охрана правопорядка, женщины все решительнее заявляют о себе.В УМВД России по Владимирской области на сегодняшний день трудятся более 1000 женщин, которые ничуть не уступают мужчинам в профессионализме, выдержке, самоотдаче и разделяют с ними все тяготы службы. Поэтому особые поздравления хочу адресовать сегодня моим коллегам - сотрудницам, служащим, работницам и женщинам-ветеранам органов внутренних дел. Тем, кто избрал в своей жизни трудный, но очень важный и нужный путь - наравне с мужчинами защищать жизнь и здоровье граждан, обеспечивать общественный порядок.Выражаю искреннюю признательность за проявление мудрости и стойкости, принципиальности и компетентности в работе, верности служебному долгу и преданности профессии.От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, терпения и оптимизма, благополучия и чудесного праздничного настроения!Пусть очарование первых дней весны и тепло солнечных лучей согреют Ваше сердце и душу, дорогие и близкие люди всегда радуют Вас вниманием и заботой. Пусть сбудутся самые заветные мечты, всегда и во всем сопутствует удача. Мира каждой семье, светлой судьбы детям, крепкого здоровья, любви и счастья!С праздником и всего Вам самого наилучшего!Начальник УМВД Россиипо Владимирской областигенерал-майор полицииВасилий КукушкинДознаватели, инспекторы, специалисты по кадровой работе, сотрудницы информационных центров и целого ряда других служб... Они выбрали непростой путь, посвятив жизнь службе в полиции, но при этом остались милыми, прекрасными, очаровательными мамами, дочками, бабушками, подругами и женами, любящими и созидающими...Капитан внутренней службы Юлия Болукова не только отлично справляется со служебными обязанностями, но и находит время для любимых хобби. Она занимается плетением из лески и бисера уже больше 2 лет. Ее квартира сияет от искрящихся работ, сделанных с любовью. На фото - деревце, которое Юлия сплела специально для мамы на весенний праздник.Майор внутренней службы Евгения Кошевая и капитан внутренней службы Наталья Андронова – инспекторы Штаба ОМВД России по Кольчугинскому району. Но объединяет их не только служба. Евгения и Наталья - подруги, родившиеся в один год и день. Удивительное совпадение стало судьбаносным. Не являясь сестрами по крови, они стали родными по духу, надежной поддержкой друг для друга в любых жизненных обстоятельствах.Следователь МО МВД России по ЗАТО г. Радужный капитан юстиции Анна Меньшикова не только надежная коллега, но и прекрасная мама, которая, несмотря на занятость служебных будней всегда находит время, чтобы заняться творчеством вместе с сыном Арсением.Инспектор ГАПК Штаба ОМВД России по Александровскому району младший лейтенант внутренней службы Анастасия Мухина личным примером показывает, что даже с такой отвественной работой всегда можно найти время для самых любимых людей. Дочка Анастасии гордится мамой-полицейским и в будущем хочет тоже носить погоны.Коллеги прапорщика внутренней службы младшего инспектора ОДиР ОМВД России по Александровскому району Инны Боженко признаются, что без такого сотрудника их работа не была бы такой четкой и налаженной. Инна же в свою очередь, скромно улыбаясь, отмечает, что по-настоящему счастлива, ведь с утра с удовольствием идет на работу, а вечером с радостью возвращается домой.Полицейский 1 отделения взвода ОР ППСп ОМВД России по Александровскому району старший сержант полиции Светлана Арчвадзе считает, что форма любой девушке к лицу, если носить её с полным понимаем отвественности за свою работу, но не забывая о природном женском очаровании.Майор внутренней службы Надежда Долкова возглавляет подразделение тыла ОМВД России по Суздальскому району. Как истинная женщина она умело соединяет работу, где руководит действиями своих подчинённых и сама ведёт несколько направлений деятельности подразделения, и семью, давая достаточно внимания любимому мужу Антону и детям: Ольге, Диане и Максиму. При этом она находит время и для любимых занятий: кулинарии, вышивания крестиком и изготовления композиций в технике «алмазной мозаики».Старший лейтенант внутренней службы Ирина Афанасьева на службу в ОМВД России по Юрьев-Польскому району пришла не так давно, в 2014 году, заняв ответственную должность главного бухгалтера. Холодный ум профессионала, работающего с цифрами, не мешает ей оставаться чуткой милой женщиной, мудрой женой, заботливой дочерью и мамой.Инспектор направления по связям со СМИ МО МВД России «Гусь-Хрустальный» капитан внутренней службы Юлия Никульшина любит петь, увлекается фотографией и с удовольствием путешествует с семьей. Для дочки Алины Юлия самый главный пример.Для инспектора-руководителя ГДиР МО МВД России «Гусь-Хрустальный» старшего лейтенанта внутренней службы Алены Самсоновой лучший отдых – это смена деятельности. После непростых служебных будней она отдыхает за любимым делом, создавая удивительной красоты предметы домашнего текстильного интерьера.Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» младший лейтенант полиции Наталья Сорокина самыми большими достижениями в жизни считает приход на службу в органы внутренних дел и появление дочки Кати. «Когда работа в радость, а дома встречает любимый ребенок, то можно уверенно назвать себя счастливым человеком», - считает Наталья.Инспектор группы по осуществлению административного надзора МО МВД России «Гусь-Хрустальный» старший лейтенант полиции Олеся Лукина не представляет своей жизни без домашних питомцев. Любимицы-кошки отвечают хозяйке взаимностью, отдавая свое тепло и ласку.Инспектор Штаба Мо МВД России "Ковровский" капитан внутренней службы Светлана Щукина и ее дочь Ева уверены, что женская красота однозначно спасет мир!