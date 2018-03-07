Специалисты мексиканской неправительственной организации Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции составили список самых криминальных мест на планете. Рейтинг возглавила Латинская Америка.

Специалисты мексиканской неправительственной организации"Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции"составили список самых криминальных мест на планете. Рейтинг возглавилаЛатинская Америка.На первом месте оказался мексиканский Лос-Кабос. В город-курорте уровень убийств составил почти111 случаев на каждые сто тысяч человек. Второе место заняла венесуэльскаястолица Каракас, третье – у мексиканского курортного города Акапулько.Эксперты внесли в рейтинг 50 городов, большинство из которыхрасполагается в Латинской Америке: в списке 17 городов Бразилии и 12 городовМексики. Добавим, что ни один европейский город в топ-лист не вошел, сообщает РИА Новости.Ранее International SOS составила интерактивную карту ссамыми опасными для путешественников странами. В число лидеров вошли Сирия,Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.В 2017 году подобной статистикой, но уже в России делилисьпредставители МВД. В десятку самых опасных городов Российской Федерации (пообщему числу преступлений на 10000 жителей) вошли: Пермь, Тюмень, Березняки, Ачинск,Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Сыктывкар, Ижевск, Абакан, Сургут. Отметим,что в Перми на каждые 10 тысяч жителей приходится 638 преступлений, а, например,Санкт-Петербурге только 198 преступлений. Самым безопасным крупным городом быланазвана Уфа. Она не вошла ни в один изкриминальных рейтингов, сообщает сайт "Комсомольская правда".