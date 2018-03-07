Специалисты мексиканской неправительственной организации
Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции
составили список самых криминальных мест на планете. Рейтинг возглавила
Латинская Америка.
Специалисты мексиканской неправительственной организации
"Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции"
составили список самых криминальных мест на планете. Рейтинг возглавила
Латинская Америка.
На первом месте оказался мексиканский Лос-Кабос. В город-курорте уровень убийств составил почти
111 случаев на каждые сто тысяч человек. Второе место заняла венесуэльская
столица Каракас, третье – у мексиканского курортного города Акапулько.
Эксперты внесли в рейтинг 50 городов, большинство из которых
располагается в Латинской Америке: в списке 17 городов Бразилии и 12 городов
Мексики. Добавим, что ни один европейский город в топ-лист не вошел, сообщает РИА Новости.
Ранее International SOS составила интерактивную карту с
самыми опасными для путешественников странами. В число лидеров вошли Сирия,
Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.
В 2017 году подобной статистикой, но уже в России делились
представители МВД. В десятку самых опасных городов Российской Федерации (по
общему числу преступлений на 10000 жителей) вошли: Пермь, Тюмень, Березняки, Ачинск,
Комсомольск-на-Амуре, Владивосток, Сыктывкар, Ижевск, Абакан, Сургут. Отметим,
что в Перми на каждые 10 тысяч жителей приходится 638 преступлений, а, например,
Санкт-Петербурге только 198 преступлений. Самым безопасным крупным городом была
названа Уфа. Она не вошла ни в один из
криминальных рейтингов, сообщает сайт "Комсомольская правда".