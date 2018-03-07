Не довозят до работы. Сотрудники завода Точмаш возмущены, что 17 автобус уклоняется от положенного маршрута. Общественный транспорт не доезжает до конечной и высаживает пассажиров раньше, у Арт-дворца. В результате некоторым заводчанам, чтобы успеть к утренней смене, приходиться бежать кросс. Почему автобусы перестали останавливаться рядом с проходной, и какая всё-таки судьба ждёт конечную остановку Точмаш? Выясняла Татьяна Данилова.

07.03.2018Не довозят до работы. Сотрудники завода "Точмаш" возмущены, что 17 автобус уклоняется от положенного маршрута. Общественный транспорт не доезжает до конечной и высаживает пассажиров раньше, у Арт-дворца. В результате некоторым заводчанам, чтобы успеть к утренней смене, приходиться бежать кросс. Почему автобусы перестали останавливаться рядом с проходной, и какая всё-таки судьба ждёт конечную остановку "Точмаш"? Выясняла Татьяна Данилова.Каждый рабочий день сотрудники "Точмаша" начинают с утренней пробежки. Раньше 17-й автобус довозил их прямо до проходной. Там находится конечная. Но, как только выпал снег, водители сократили свой маршрут на одно остановку. И теперь заводчанам приходится преодолевать это расстояние пешком, а иногда даже бегом.Валентина Хопкова, работник завода: "Он должен проходить до проходных, до наших тех. А он почему-то не ходит. Хотя дорога вся очищена. Поэтому это неудобство – нам приходится бежать. Выходить и сразу бежать".Елена Павлова, работник завода: "Люди недовольны, потому что приходится бежать пешком. Ну и в деньгах. Платим полностью, а остановку целую пешком бежим".Сейчас на заводе работает больше тысячи человек. Некоторые до "Точмаша" добираются с пересадками. Конечно, дополнительная прогулка не каждому по душе, а некоторым даже не под силу.Александр Обрубов, работник завода: "У нас тут одна женщина погибла, здесь на проходной. Ей тяжело было двигаться. Она живёт в Добром, а садилась на 17 автобусе. Она доезжала до улицы Мира, делала пересадку и в обратную сторону уезжала. А сейчас и автобус сюда не ходит. Ей тяжело было, конечно. На проходной здесь упала и всё".Лариса Антонова на заводе трудится уже 40 лет. Пешком идёт от Бассейна. По словам женщины, автобус перестал сюда ходить после снегопадов. Автовладельцы стали ставить свои машины прямо на разворотном кольце.Лариса Антонова, работник завода: "Но машины постоянно стоят. И автобусам здесь тяжело им разворачиваться. Они мешают. И автобусам приходится вон там разворачиваться".Получается, одни заводчане портят жизнь другим. Но у автомобилистов своя правда. Сотрудники на машинах говорят, что им просто некуда девать свои транспортные средства.Юлия Рычкова, работник завода: "Хотелось бы отдельную парковку. Как у нас была тогда открыта та проходная и была специализированная автостоянка, а теперь автостоянки нет".Водители автобуса такому урезанному маршруту тоже не рады. В деньгах теряет и персонал, и перевозчик. Но до конечной больше не рискуют ездить. Уже были случаи ДТП. Мешают развернуться и припаркованные авто, и сугробы.Иван Дудоров, водитель автобуса №17: "Из-за снега. Машин много наставлено. Из-за этого мы не можем развернуться, потому что мы там можем зацепить машину. Слишком большой автобус для такого маленького пространства, для разворота".Александр Шувалов, водитель автобуса №17: "Вызывали ГАИ. Приезжали гаишники, разводили руками и говорили – разворачивайтесь на ёлках".В ГИБДД нам ответили, что всеми остановками в городе занимается мэрия. Что же касается припаркованных на разворотном кольце машин, инспекторы комментировать отказались, сославшись на то, что не видят происходящего около Точмаша. А в городской администрации нам подтвердили: о существующей проблеме знают. Возобновить полноценный маршрут поможет надлежащая очистка дороги.Нина Куликова, зам. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ: "После снегопадов, когда одна из управляющих компаний из тех домов, которые там находятся очистила дорогу, завалила этот карман, с помощью которого автобус и разворачивался. Поэтому пока там разворот невозможен. Но когда управляющая компания приведёт в порядок дорогу и возможно поможет завод, то остановка там будет производится".Мы нашли ту саму управкомпанию. Это МКП "ЖКХ". И вот, что нам там ответили.Марина Лужнова, директор МКП "ЖКХ": "Нашего снега там нет. Мы туда свой снег не сгребаем. И основная это причина, что там постоянно паркуются автомобили именно сотрудников "Точмаша". И бывает такой момент, когда вычищает трактор эту территорию, разворот, также на это место встают машины.Выходит, что затор на дорожном кольце создают водители легковых авто? Мы просим автоинспекторов, всё-таки побывать на месте конечной остановки 17 автобуса, и разобраться что мешает общественному транспорту выполнять полноценный маршрут.Метки: транспорт, ЖКХ, дороги, автобус, 17 маршрут, завод Точмаш, остановка, конечная, парковка, машины, снег