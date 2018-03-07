Лучший друг Николая Караченцова, актер Рудольф Фурманов прокомментировал слухи о любовнице артиста. Он назвал все это ложью и грязью.

Лучший друг Николая Караченцова, актерРудольф Фурманов прокомментировал слухи о любовнице артиста. Он назвал все это ложью и грязью.По словам актера, про некую Елену Дмитриеву, котораяпретендует на эту роль, он слышит впервые. Фурманов заявил, что Караченцовлюбил и всегда оставался верен только одной женщине – своей женеЛюдмиле."Никого не знаю, кроме егожены – Поргиной Людмилы Андреевны. Это чистейший человек —Караченцов. Он не бабник, как многие другие", – цитирует Nation News Рудольфа Фурманова. "Мне этойгрязи не говорите, кто что пишет. Татьяна Егорова пишет про Миронова. Какая-тобаба пишет про Караченцова. Мне это не интересно", – подчеркнул актер.Ранеепрокомментировала слухи о любовнице Николая Караченцова о его супруга ЛюдмилаПоргина. По ее словам, онане знакома с этой женщиной и слабо верит в то, что у нее были такие долгиеотношения с ее мужем. "Что-то я даже такой не знаю – фотографию хотьпосмотреть. Интересное, конечно, событие. Но я даже не знаю, кто такая ЕленаДмитриева. Глупость какая-то – сейчас можно говорить все, что угодно. Коля, аты знаешь Елену Дмитриеву, у тебя был с ней роман?… Николай показывает, что укого-то мозги поехали, крутит пальцем у виска… Это какая-то белиберда", – цитируетПоргинуНапомним, бывшая балерина Кировского театра Санкт-Петербурга ЕленаДмитриева заявила, что была любовницей Николая Караченцова. По ее словам, он дажепредлагал ей обвенчаться.Караченцов лечится от рака легких. Он пережил уже шесть сеансов химиотерапии. "Российские медики сказали: мы уменьшили опухоль, а чтобы ее окончательно победить, нужно рак убить, выжечь гамма-лучами. Лучше всего эту процедуру проводят именно в Израиле", – сообщила Поргина. Сегодня у них все мысли о предстоящей поездке на Землю обетованную, а не о мифических любовницах.