Матчем между Тампа-Бэй Лайтнинг и Флорида Пэнтерз продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 5:4.

Матчем между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Флорида Пэнтерз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме в пользу хозяев со счетом 5:4.В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд (11-я и 22-я минуты), Джей Ти Миллер (13-я), Алекс Киллорн (37-я) и Брэйден Поинт (63-я). У гостей отличились Ник Бьюгстад (19-я, 34-я и 41-я) и Винсент Трочек (46-я). Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал результативную передачу и упрочил лидерство в списке бомбардиров лиги, на его счету 86 (33+53) очков в 65 матчах. Флориды. "Флориды" Евгений Дадонов также отметился голевым пасом.