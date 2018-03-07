В Сети появилась статья, в которой звезда советского кино Лия Ахеджакова якобы призналась, что испытывает к взявшим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть. Актриса же уверяет, что ничего подобного не говорила и ее оклеветали. Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова попыталась разобраться, что кто подставил Ахеджакову.

В Сети появилась статья, в которой звезда советского кино Лия Ахеджакова якобы призналась, что испытывает к взявшим золото на Олимпиаде в Корее российским хоккеистам ненависть. Актриса же уверяет, что ничего подобного не говорила и ее оклеветали. Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова попыталась разобраться, что кто подставил Ахеджакову."Не удивительно, что ей сейчас приписывают всякие фейковые статьи и так далее. Она до этого уже столько всего наговорила, что это и справоцировало почву для обсуждения. Почему она не может сказать этого, например, если сказала до этого такое", – отметилаПо словам таролога, Ахеджакову нельзя назвать ярким патриотом. "Есть десиденщина и озлобленность. Может здесь играет роль обиды на жизнь в принципе и на личную в том числе. Если проанализировать немного, то посмотрите, она и не актриса первых ролей, что так же не может не задевать", -считает Абравитова.Карты показывают, что актриса из тех людей которые копят обиды, и жалуются на то, что они непризнанные гении. "Виноваты все – от конкретных людей до страны в целом. Безусловно мы все любим ее за те яркие роли, на которых мы выросли, но я не думаю, что все, что она говорит, должно выходить в эфир. Мне кажется в ее возрасте надо быть мудрее и обсуждать все дома с друзьями на кухне, а не вызывать огонь на себя. Если она считает, что все неприятные вещи, которые вылетают из ее уст, это обличение власти и народа, но это все же называется по другому. Это попросту поливание грязью всех и вся. Всегда есть и хорошая и плохая стороны. Конечно если выбрать определенный ракурс например плохой, то видеть ты будешь лишь одну сторону медали", – пояснила ясновидящая.Абравитова отметила, что мы все живем в этой стране и все видим ее недостатки. "Но мы только критикуем, а не хотим вместе исправлять недостатки. Не думаю, что в данный момент позиция обиженного человека сделает ее счастливой, отнюдь нет. Она еще больше провоцирует людей отвернуться, а не повернуться в ее сторону", – заключила таролог.