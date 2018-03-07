Таролог Марианна Абравитова рассказала о том, каким будет для певицы Ани Лорак 2018 год. По словам предсказательницы, жизнь артистки наполнена переживаниями.

Таролог Марианна Абравитова рассказала о том, каким будет для певицы Ани Лорак 2018 год. По словам предсказательницы, жизнь артистки наполнена переживаниями."Вообще конечно она весьма сложная и не простая натура. Мы видим ее поверхностно, как например лучики солнца скользят по поверхности стекла или ряб от луны отражается красиво на воде. Но это все лишь визуальный эффект. Безусловно есть и глубина, и в ней плавают не только одни золотые рыбки", – рассказала таролог .По словам ясновидящей, жизнь певицы наполнена и переживаниями и трудностями. "Проблем у нее тоже огромное количество. Она еще сама по себе человек-контролер. Она все должна держать под неустанным оком и понимать, что происходит везде и по каждому пункту ее жизни. Отсюда она совсем не отдыхает. Половину задач она может передать кому-то, если найдет такого себе помощника", – отметила Абравитова.Пока здоровье Лорак позволяет ей выносить огромные нагрузки. "Но это только пока. У каждого человека есть свой ресурс, который рано или поздно вырабатывается. И все-таки ей нужно выстроить свою жизнь другим маршрутом, с соблюдением некоторой экологичности. Сейчас она уже как натянутая струна и на пределе своих возможностей", – сказала ясновидящая.Между тем карты показывают, что начавшийся год будет удачным для певицы. "Весьма прорывный год. Она может вырваться в мировые звезды. Но для этого нужно расставить правильно акценты. Ей надо сконцентрироваться и перестать расплескивать энергию в разные стороны", – предупредила таролог.В личной жизни Ани тоже не все спокойно. "У нее идет сумащедшее количество соблазнов. Ее бесконечно добиваются олигархичные мужчины. Ну, она очень девушка стойкая и не позволяет себе лишнего. Цену она себе знает и уверенно идет к своей цели", – заключила Абравитова.