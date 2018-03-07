Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак попала в базу данных украинского скандального сайта Миротворец. Уточняется, что она якобы сознательно нарушила государственные границы Украины при поездке в Крым в апреле в 2014 году.

Кандидатв президенты России, телеведущая Ксения Собчак попала в базу данных украинскогоскандального сайта "Миротворец". Уточняется, что она якобысознательно нарушила государственные границы Украины при поездке в Крым вапреле в 2014 году.Также сообщается, что знаменитость в 2014 году поддерживалавозвращение полуострова в состав России. Ранее официальный представителькандидата в президенты Ксения Чудинова заявила, что Собчак обратилась вукраинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским,передает РИА Новости.Миграционнаяслужба Украины готова рассмотреть запрос Ксении на посещение Крыма всоответствии с действующим законодательством. Однако, как отметила в ведомстве,такого письма им пока не приходило. "Нет, мы никаких писем илиобращений от Собчак не получали", – цитирует высокопоставленного украинскогодипломата УНИАН.На вопрос, адресованный Ксении о том, зачем ей разрешение Украины, ведь там"российские избиратели", Собчак ответила, что в Крыму планируетпообщаться с "разными людьми", в том числе и с крымскими татарами,которые недовольны возникшей на полуострове ситуацией. Сейчас Ксениязаявляет, что считает Крым украинской территорией.Материал дополняется