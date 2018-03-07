Кандидат
в президенты России, телеведущая Ксения Собчак попала в базу данных украинского
скандального сайта Миротворец. Уточняется, что она якобы
сознательно нарушила государственные границы Украины при поездке в Крым в
апреле в 2014 году.
Кандидат
в президенты России, телеведущая Ксения Собчак попала в базу данных украинского
скандального сайта "Миротворец". Уточняется, что она якобы
сознательно нарушила государственные границы Украины при поездке в Крым в
апреле в 2014 году.
Также сообщается, что знаменитость в 2014 году поддерживала
возвращение полуострова в состав России. Ранее официальный представитель
кандидата в президенты Ксения Чудинова заявила, что Собчак обратилась в
украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским,
передает РИА Новости.
Миграционная
служба Украины готова рассмотреть запрос Ксении на посещение Крыма в
соответствии с действующим законодательством. Однако, как отметила в ведомстве,
такого письма им пока не приходило. "Нет, мы никаких писем или
обращений от Собчак не получали", – цитирует высокопоставленного украинского
дипломата УНИАН.
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