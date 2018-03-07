Следственный комитет Новокузнецка расследует убийство,
совершенное на бытовой почве. Житель Кузбасса забил палкой родственника, который не
пользовался туалетом и справлял нужду прямо на пол, обвиняя во всем домашнего
питомца.
Следственный комитет Новокузнецка расследует убийство,
совершенное на бытовой почве. Житель Кузбасса забил палкой родственника, который не
пользовался туалетом и справлял нужду прямо на пол, обвиняя во всем домашнего
питомца.
В одной из квартир на
улице Тузовская Кемеровской области был найден труп 60-летнего горожанина с
признаками насильственной смерти. Следствие установило, что с ним расправился
его 47-летний младший брат, проживавший в соседней комнате.
По информации
правоохранителей Новокузнецка известно, что между родственниками возник
конфликт на фоне асоциального поведения старшего. Сообщается, что погибший нигде
не работал, злоупотреблял выпивкой, а также отказывался пользоваться туалетом по его прямому назначению.
Нужду
пенсионер предпочитал справлять в цветочные горшки и целлофановые пакеты,
которые потом выкидывал в окно. В день инцидента мужчина испражнился прямо на
пол, сообщает портал
City-N.ru
. Когда пенсионера в этом упрекнули другие жильцы, он заявил, что фекалии
якобы оставил домашний питомец.
"Такое вызывающее поведение послужило причиной
конфликта, в ходе которого младший из родственников применил к старшему физическое
насилие", – говорится в материалах следствия. На данный момент в
рамках расследования проводятся экспертизы. В настоящее время подозреваемый находится
под подпиской о невыезде, сообщил следователь Артем Афонин.
Новость о совершенном преступлении вызвало волну насмешек и
шуток пользователей сети. Некоторые пожалели кота, который сожительствовал с
такими безумцами, другие предположили, что пострадавший пенсионер не просто так
отказывался пользоваться туалетом. "А где фото унитаза? Подозреваю, что
корень зла в нем", – высказался один из интернет-юзеров. "Узнаю
родной Кузбасс!" – добавил другой комментатор.