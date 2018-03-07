Следственный комитет Новокузнецка расследует убийство, совершенное на бытовой почве. Житель Кузбасса забил палкой родственника, который не пользовался туалетом и справлял нужду прямо на пол, обвиняя во всем домашнего питомца.

Следственный комитет Новокузнецка расследует убийство,совершенное на бытовой почве. Житель Кузбасса забил палкой родственника, который непользовался туалетом и справлял нужду прямо на пол, обвиняя во всем домашнегопитомца.В одной из квартир наулице Тузовская Кемеровской области был найден труп 60-летнего горожанина спризнаками насильственной смерти. Следствие установило, что с ним расправилсяего 47-летний младший брат, проживавший в соседней комнате.По информацииправоохранителей Новокузнецка известно, что между родственниками возникконфликт на фоне асоциального поведения старшего. Сообщается, что погибший нигдене работал, злоупотреблял выпивкой, а также отказывался пользоваться туалетом по его прямому назначению.Нуждупенсионер предпочитал справлять в цветочные горшки и целлофановые пакеты,которые потом выкидывал в окно. В день инцидента мужчина испражнился прямо напол, сообщает порталCity-N.ru. Когда пенсионера в этом упрекнули другие жильцы, он заявил, что фекалииякобы оставил домашний питомец."Такое вызывающее поведение послужило причинойконфликта, в ходе которого младший из родственников применил к старшему физическоенасилие", – говорится в материалах следствия. На данный момент врамках расследования проводятся экспертизы. В настоящее время подозреваемый находитсяпод подпиской о невыезде, сообщил следователь Артем Афонин.Новость о совершенном преступлении вызвало волну насмешек ишуток пользователей сети. Некоторые пожалели кота, который сожительствовал стакими безумцами, другие предположили, что пострадавший пенсионер не просто такотказывался пользоваться туалетом. "А где фото унитаза? Подозреваю, чтокорень зла в нем", – высказался один из интернет-юзеров. "Узнаюродной Кузбасс!" – добавил другой комментатор.