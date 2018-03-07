В соцсети произошла массовая утечка данных пользователей. Они доверились непроверенным программам.

В соцсети произошла массовая утечка данных пользователей.Они доверились непроверенным программам.В открытом доступе оказались личные сообщения 400пользователей соцсети. По мнению представителей пресс-службы сайта речь идет обиспользовании небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам,сообщает .Анонимный IT–специалист рассказал об уязвимости"ВКонтакте", которая позволяет читать чужую переписку с помощью сервисааналитики SimilarWeb. Он написал в техподдержку сайта, однако на его сообщениене отреагировали, а обсуждение инцидента удалили.Айтишник использовал платную версию SimilarWeb. Она позволяетпросматривать 300 самых популярных материалов, любого сайта для анализапосещаемости. Но вместо необходимых статистических данных он получил ссылки напереписки 300 случайных пользователей. Так же специалист мог видеть пароли идругие личные данные клиентов соцсети. Такие ссылки к нему приходили в течении несколькихнедель.Новость разлетелась по всему русскоязычному Интернету.В ответ на шумиху в Сети представители "ВКонтакте" ответили: "В настоящиймомент мы оперативно расследуем этот вопрос и уже заблокировали подобныетокены, чтобы обезопасить пользователей". VPN-сервис или Virtual Private Network – это виртуальнаячастная сеть, которая используются для обеспечения защищенного подключениявнутри корпоративных соединений и доступа в Интернет.