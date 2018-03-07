У женщины осталось трое маленьких детей

По факту смерти 33-летней пациентки в Петушках возбудили уголовное дело.Инцидидент произошел в ноябре прошлого года в районной больнице. В СУ СК РФ по Владимирской области провели проверку по этому факту. В результате правоохранители возбудили уголовное дело по статье - причинение смерти по неосторожности.Женщина поступила в больницу с острым приступом панкреатита. Дежурный врач осморел пациентку и госпитализировал. На следующий день женщина впала в кому. После операции ей не стало лучше: больная скончалась. У нее осталось трое маленьких детей.