Журналистам удалось узнать, кого во время концерта-митинга в Лужниках поцеловал президент России Владимир Путин. В СМИ считают, что на знаменитой фотографии вместе с главой государства позирует предпринимательница из Новгорода.

Журналистам удалось узнать, кого во время концерта-митинга в Лужниках поцеловал президент России Владимир Путин. В СМИ считают, что на знаменитой фотографии вместе с главой государства позирует предпринимательница из Новгорода.Сотрудники сразу нескольких изданий сообщили, что им удалось раскрыть личность прекрасной незнакомки, которую запечатлели с президентом. Предположительно, ее зовут Лариса Сергухина, женщина занимается бизнесом в Новгороде, передает сайт Woman.ru.Многие пользователи социальной сети отмечают, что уже видели ее вместе с главой государства. Сергухина якобы была рядом с Путиным на службе в Юрьевом монастыре в канун рождества 2017 года. Она же, по некоторым данным, присутствовала во время поездки российского лидера на озеро Ильмень.В Сети пишут, что Сергухина является генеральным директором компании "Еврохимсервис". Предприятие занимается сбытом и производством удобрении. О личной жизни загадочной предпринимательницы ничего неизвестно.Напомним, что президент России Владимир Путин стал участником митинг-концерта в Лужниках. Глава государства вместе со всеми присутствующими исполнил национальный гимн.На мероприятие пришли более ста тысяч человек. "Я приветствую вас всех в „Лужниках“, —Это уже не „лужа“, как говорили несколько лет назад!" – заявил во время митинга российский лидер.