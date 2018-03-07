О разоблачении полицейскими «магазинного дуэта», вымогавшего деньги у директоров торговых точек под угрозой распространения сведений о совершённых правонарушениях, а также о многом другом - в свежем номере газеты «Щит и меч».

Почём нынче просрочка?Как говорится: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Полицейскими задержан и разоблачён «магазинный дуэт», уверенно и нагло шествовавший по криминальной дорожке. Преступная группа с целью проверки срока годности продуктов питания регулярно посещала сетевые магазины и, обнаружив просроченный товар, под угрозой распространения сведений о совершённых правонарушениях, вымогала деньги у директоров торговых точек. Что интересно и, мягко говоря, довольно странно, такая тактика приносила неплохие дивиденды. Боясь неприятностей со стороны Роспотребнадзора, и за возможность сбывать просроченный товар, администрация магазинов была готова платить дань «псевдоробингудам». Злоумышленники свою вину отказывались признавать, заявляя на суде, что занимались исключительно общественно-полезной деятельностью…Рашн полисмен с «острова Буяна»Воспетый великим русским писателем Александром Сергеевичем Пушкиным сказочный остров с дворцом славного Салтана, оказывается, существует! Имя ему – Свияжск. История основания чудо-града относится к походам первого русского самодержца Ивана IV Грозного на Казанское ханство в 50-х годах XVI века. Некоторые объекты историко-архитектурного комплекса под открытым небом признаны памятниками всемирного значения. Остров, где постоянно проживают 234 человека, ежедневно посещают четыре тысячи туристов. Зачастую местному участковому уполномоченному полиции приходится не только выполнять свои прямые обязанности, но и становится на какое-то время гидом, благо историю «градъ-острова» он знает назубок.«Какое это счастье – верность»Этот человек подкупает искренностью, потрясающим чувством юмора, широтой взглядов и отсутствием звёздной болезни. Кого он считает настоящим патриотом, с какой целью он увлёкся квантовой физикой и о многих других интересных деталях своей судьбы, принципах и вечных ценностях корреспонденту газеты «Щит и меч» рассказывает автор-исполнитель, музыкант, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 9, а также на интернет-странице издания.