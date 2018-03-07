Помогали мигрантам незаконно въезжать в РФ. Региональное УФСБ накрыло банду, которая за деньги подделывала паспорта. По версии следствия, четверо жителей Владимирской области в 2017 году организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали иностранцев, у которых истёк или вот-вот истечёт срок временного пребывания в России.

07.03.2018Помогали мигрантам незаконно въезжать в РФ. Региональное УФСБ накрыло банду, которая за деньги подделывала паспорта. По версии следствия, четверо жителей Владимирской области в 2017 году организовали канал нелегальной миграции. Они подыскивали иностранцев, у которых истёк или вот-вот истечёт срок временного пребывания в России. Всего за 6 тысяч рублей злоумышленники проставляли в паспортах клиентов фиктивные дата-штампы и подделывали миграционные карты, по которым мигранты якобы выезжали и снова въезжали в Российскую Федерацию. Во время задержания у группировки сотрудники ФСБ изъяли более сотни поддельных дата-штампов и почти 200 паспортов. Членам банды грозит до 7 лет тюрьмы.Метки: общество, мигранты, паспорта, подделка, документы, банда, наказание