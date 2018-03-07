Закрыты дела об административных правонарушениях в области
экологии в отношении компании ТЭКА-Сервис. Арбитражный суд счел, что достаточные
основания для привлечения предприятия к ответственности отсутствуют.
Закрыты дела об административных правонарушениях в области
экологии в отношении компании "ТЭКА-Сервис". Арбитражный суд счел, что достаточные
основания для привлечения предприятия к ответственности отсутствуют.
Постановление вынес Арбитражный суд Московской области,
рассмотрев все материалы. Как отметил заместитель генерального директора по
юридическим вопросам организации Виталий Лукьянов, это свидетельствует о том,
что вся работа, которая ведется "ТЭКА-Сервис", не противоречит природоохранному
законодательству. Представитель компании заявил, что предприятие всегда
ответственно и добросовестно подходит к вопросу соблюдения требований экологии.
Напомним, в 2017 году "ТЭКА-Сервис" подвергалось большому
числу проверок контрольно-надзорных и правоохранительных органов. При этом экологи
делали громкие заявления на митингах, через социальные сети и средства массовой
информации, которые не находили своего подтверждения.
Тем не менее, в 2017 году Министерство экологии Московской
области привлекло "ТЭКА-Сервис" к административной ответственности за нарушение
требований в области обращения с отходами. Предприятием была подана
апелляционная жалоба, рассмотрев которую, Московский областной суд принял
об отмене постановления – штраф с компании был снят. Решение министерства
было признано незаконным, а само дело направили на новое рассмотрение.
Как утверждают сотрудники предприятия, это же ведомство
обратилось в суд с инициативой об аннулировании лицензии "ТЭКА-Сервис" на
работу с отходами строительной отрасли, однако областной арбитражный суд не
нашел позицию заявителей обоснованной и подтвержденной достаточными данными. В
марте 2018 года в этом требовании судом
было .
В феврале 2017 года компания "ТЭКА-Сервис" выиграла
иск о защите деловой репутации. Суд признал порочащей деловую репутацию статью
с громким названием "Коррупция захлестнула Подмосковье!" на сайте "Одинцово-инфо"
и обязал интернет-портал удалить из Сети недостоверную информацию, а также
опровергнуть порочащие предприятие сведения.