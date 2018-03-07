Закрыты дела об административных правонарушениях в области экологии в отношении компании ТЭКА-Сервис. Арбитражный суд счел, что достаточные основания для привлечения предприятия к ответственности отсутствуют.

Закрыты дела об административных правонарушениях в областиэкологии в отношении компании "ТЭКА-Сервис". Арбитражный суд счел, что достаточныеоснования для привлечения предприятия к ответственности отсутствуют.Постановление вынес Арбитражный суд Московской области,рассмотрев все материалы. Как отметил заместитель генерального директора поюридическим вопросам организации Виталий Лукьянов, это свидетельствует о том,что вся работа, которая ведется "ТЭКА-Сервис", не противоречит природоохранномузаконодательству. Представитель компании заявил, что предприятие всегдаответственно и добросовестно подходит к вопросу соблюдения требований экологии.Напомним, в 2017 году "ТЭКА-Сервис" подвергалось большомучислу проверок контрольно-надзорных и правоохранительных органов. При этом экологиделали громкие заявления на митингах, через социальные сети и средства массовойинформации, которые не находили своего подтверждения.Тем не менее, в 2017 году Министерство экологии Московскойобласти привлекло "ТЭКА-Сервис" к административной ответственности за нарушениетребований в области обращения с отходами. Предприятием была поданаапелляционная жалоба, рассмотрев которую, Московский областной суд принялоб отмене постановления – штраф с компании был снят. Решение министерствабыло признано незаконным, а само дело направили на новое рассмотрение.Как утверждают сотрудники предприятия, это же ведомствообратилось в суд с инициативой об аннулировании лицензии "ТЭКА-Сервис" наработу с отходами строительной отрасли, однако областной арбитражный суд ненашел позицию заявителей обоснованной и подтвержденной достаточными данными. Вмарте 2018 года в этом требовании судомбыло .В феврале 2017 года компания "ТЭКА-Сервис" выигралаиск о защите деловой репутации. Суд признал порочащей деловую репутацию статьюс громким названием "Коррупция захлестнула Подмосковье!" на сайте "Одинцово-инфо"и обязал интернет-портал удалить из Сети недостоверную информацию, а такжеопровергнуть порочащие предприятие сведения.