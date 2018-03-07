Ксения Собчак ездила в Крым в 2014 году, и даже была в
гостях у Натальи Поклонской. Тогда она почему-то не спрашивала разрешения на
поездку у Киева, напомнила кандидату в президенты бывший крымский прокурор.
Ксения Собчак ездила в Крым в 2014 году, и даже была в
гостях у Натальи Поклонской. Тогда она почему-то не спрашивала разрешения на
поездку у Киева, напомнила кандидату в президенты бывший крымский прокурор.
Миграционная служба Украины готова рассмотреть запрос Ксении
Собчак на посещение Крыма в соответствии с действующим законодательством.
Правда, такого письма пока не приходило, отметили в ведомстве. Ранее пресс-служба
кандидата в президенты России от "Гажданской инициативы" сообщила,
что Собчак обратилась за разрешением в украинское посольство.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что действия
Собчак могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного статьей
280.1 Уголовного кодекса России – "публичные призывы к осуществлению
действий, направленных на нарушение территориальной целостности".
"Госпожа Собчак была в Крыму в апреле 2014 года, в том
числе и у меня в гостях, сразу после возвращения крымского полуострова в состав
России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей… И еще,
зачем ехать с предвыборной агитацией на территорию, которую не считаешь своей
Родиной?.. Как можно быть главой государства, не признавая при этом его
территориальную целостность?", – написала бывший прокурор Крыма в соцсетях.
Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.
Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который
баллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это Сергей
Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин
(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская
инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов
(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").
Ксения Собчак в своих предвыборных выступлениях не раз
критиковала Россию за присоединение Крыма. По ее словам, полуостров принадлежит
Украине "по международным нормам". Москва неоднократно заявляла, что вопрос
принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Полуостров стал российским регионом
по итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. Тогда 96% избирателей
республики Крым и столько же жителей Севастополя высказались за вхождение в состав
России, напоминает RT.