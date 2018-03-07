Ксения Собчак ездила в Крым в 2014 году, и даже была в гостях у Натальи Поклонской. Тогда она почему-то не спрашивала разрешения на поездку у Киева, напомнила кандидату в президенты бывший крымский прокурор.

Ксения Собчак ездила в Крым в 2014 году, и даже была вгостях у Натальи Поклонской. Тогда она почему-то не спрашивала разрешения напоездку у Киева, напомнила кандидату в президенты бывший крымский прокурор.Миграционная служба Украины готова рассмотреть запрос КсенииСобчак на посещение Крыма в соответствии с действующим законодательством.Правда, такого письма пока не приходило, отметили в ведомстве. Ранее пресс-службакандидата в президенты России от "Гажданской инициативы" сообщила,что Собчак обратилась за разрешением в украинское посольство.Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что действияСобчак могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного статьей280.1 Уголовного кодекса России – "публичные призывы к осуществлениюдействий, направленных на нарушение территориальной целостности"."Госпожа Собчак была в Крыму в апреле 2014 года, в томчисле и у меня в гостях, сразу после возвращения крымского полуострова в составРоссии, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей… И еще,зачем ехать с предвыборной агитацией на территорию, которую не считаешь своейРодиной?.. Как можно быть главой государства, не признавая при этом еготерриториальную целостность?", – написала бывший прокурор Крыма в соцсетях.Выбирать президента россияне будут 18 марта 2018 года.Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, которыйбаллотируется в качестве самовыдвиженца, составят семь кандидатов. Это СергейБабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин(КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданскаяинициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов(Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").Ксения Собчак в своих предвыборных выступлениях не разкритиковала Россию за присоединение Крыма. По ее словам, полуостров принадлежитУкраине "по международным нормам". Москва неоднократно заявляла, что вопроспринадлежности Крыма закрыт раз и навсегда. Полуостров стал российским региономпо итогам проведенного там в марте 2014 года референдума. Тогда 96% избирателейреспублики Крым и столько же жителей Севастополя высказались за вхождение в составРоссии, напоминает RT.