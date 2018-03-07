Потерпевшая пояснила, что после разрыва отношений молодой человек стал угрожать распространением в сети Интернет интимного видео с ее участием...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Перово задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве.В территориальный отдел полиции с сообщением о вымогательстве обратилась местная жительница. Потерпевшая пояснила, что после разрыва отношений молодой человек стал угрожать распространением в сети Интернет интимного видео с ее участием, о котором она ранее не знала. Взамен за нераспространение порочащих данных мужчина потребовал у нее 200 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Зеленом проспекте. Им оказался безработный 27-летний приезжий.По данному факту дознанием ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73