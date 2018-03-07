Поздравления с Международным женским Днём получили юные дамы, впервые получившие паспорт, и вдовы сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В канун Международного женского дня в ОМВД России по Юрьев-Польскому району состоялось вручение паспортов Российской Федерации девушкам, достигшим четырнадцатилетнего возраста. В торжественной обстановке начальник ОВМ младший лейтенант полиции Елена Кошелева и врио начальника УУП и ПДН подполковник полиции Алексей Беспалов, передавая юным дамам документы, поздравили их с наступающим праздником 8 Марта, вручили цветы и пожелали солнечного настроения.В этот же день капитан внутренней службы Павел Егоров вместе с коллегой подполковником внутренней службы Татьяной Павловой навестили вдов сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Поздравляя с чудесным весенним праздником, сотрудники пожелали здоровья и терпения, а так же вручили цветы и приятные подарки.