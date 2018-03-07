Сотрудники полиции изъяли более 200 флаконов парфюмерной продукции с логотипами мировых брендов с явными признаками подделки...

«Сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УВД по ЮВАО проведена проверка на территории торгового комплекса на улице Верхние Поля. Полицейские обнаружили партию парфюмерных товаров с логотипами мировых брендов с явными признаками контрафактности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на декриминализацию объектов потребительского рынка на территории торгово-ярмарочного комплекса, расположенного на МКАДе, сотрудники полиции изъяли более 200 флаконов парфюмерной продукции. Изъятое направлено на экспертизу.Продажа осуществлялась в помещении одной из торговых точек. Покупателям предлагались товары под брендами известных фирм по низким ценам. Товарно-транспортные и сопроводительные документы на реализуемую продукцию не были представлены.В отношении сотрудника магазина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18