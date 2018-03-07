Сотрудники полиции изъяли более 200 флаконов парфюмерной продукции с логотипами мировых брендов с явными признаками подделки...
«Сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УВД по ЮВАО проведена проверка на территории торгового комплекса на улице Верхние Поля. Полицейские обнаружили партию парфюмерных товаров с логотипами мировых брендов с явными признаками контрафактности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия, направленного на декриминализацию объектов потребительского рынка на территории торгово-ярмарочного комплекса, расположенного на МКАДе, сотрудники полиции изъяли более 200 флаконов парфюмерной продукции. Изъятое направлено на экспертизу.
Продажа осуществлялась в помещении одной из торговых точек. Покупателям предлагались товары под брендами известных фирм по низким ценам. Товарно-транспортные и сопроводительные документы на реализуемую продукцию не были представлены.
В отношении сотрудника магазина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
(495) 709-18-18