Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.

07.03.2018Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.В ходе работ была проведена интеграция информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА предоставляет пользователю единую учетную запись для доступа к множеству государственных информационных систем, в том числе, на Единый портал госуслуг.С помощью подтвержденной учетной записи можно получить все государственные услуги, оказываемые в электронном виде: записать ребенка в детский сад или школу, проверить размер пенсионных накоплений, зарегистрировать автотранспорт, оплатить госпошлины, штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, получить или поменять паспорт и многое другое.Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе, подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах Президента РФ (услуга реализована Минкомсвязи РФ и ЦИК РФ и доступна до 12.03.18 включительно).Услугу Подтверждение учетной записи Госуслуги в интернет-банке и мобильном банке Почта Банка Онлайн можно найти в категории Госуслуги раздела Платежи и переводы, в Интернет-банке Тинькофф Банка – в категории Госуслуги раздела Платежи.Возможность подтвердить учетную запись на Едином портале через онлайн-банкинг делает госуслуги более доступными, в том числе, для людей, проживающих в удаленных районах. Новый сервис обеспечивает доступ к госуслугам в режиме онлайн, без посещения Центра обслуживания или получения по почте кода подтверждения личности. Банки-участники проекта, в свою очередь, могут рассчитывать на расширение клиентской базы за счет предоставления на своих Интернет-витринах популярных госуслуг, - отметил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО Ростелеком.В 2017 году через Единый портал было оказано около 1,3 млрд госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Для получения большинства из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой сегодня составляет порядка 60% пользователей Единого портала госуслуг – более 40 млн. граждан.* * *– одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * *– дочерняя компания ПАО Ростелеком, основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных Клиентов.История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих Заказчиков. В 2015 году АО РТ Лабс получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.Основными проектами компании являются: эксплуатация инфраструктуры электронного правительства (ИЭП), развитие Единой биометрической системы и региональных отраслевых IT-сервисов (ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт и др.) в интересах заказчиков ПАО Ростелеком.В РТ Лабс работает около 700 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения РТ Лабс в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.В структуру РТ Лабс входит предприятие РТ Регионы, субъект малого и среднего бизнеса, а также РТК Софт Лабс, резидент ОЭЗ Иннополис и флагманский Центр компетенций Группы компаний.Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности РТ Лабс - компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов (МРФ) ПАО Ростелеком.