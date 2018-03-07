В документах Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниэлс, указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор о неразглашении, хотя она сама, ее адвокат и юрист президента сделали это.

В документах Стефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниэлс, указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор о неразглашении, хотя она сама, ее адвокат и юрист президента сделали это.По соглашению, о котором идет речь, Дэниэлс и Трамп — не распространяются о своей "интимной связи", которая якобы продолжалась с 2006-го года до 2007-го года. Тогда бизнесмен уже был женат на своей нынешней супруге Мелании.Звезда фильмов для взрослых получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов. При этом в многочисленных интервью она заявляла, что отрицает связь с политиком не потому, что ей заплатили, а потому, что "этого никогда не было", сообщает телеканал "Россия 24".