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<a href="http://33live.ru/novosti/07-03-2018-prazdnichnaya-terapiya.html" target="_blank">Праздничная терапия!</a> - Вам, любимые - акция с таким названием в преддверии Международного женского дня проходит по всей стране. Представители разных ведомств и организаций поздравляют женщин стихами, видео-открытками и цветами. В этом году к акции впервые присоединились и владимирские волонтёры- медики. Они подарили 500 тюльпанов пациенткам и сотрудницам больниц. Вместе с ними представительниц прекрасного пола поздравила и Маргарита Махрова.