Вам, любимые - акция с таким названием в преддверии Международного женского дня проходит по всей стране. Представители разных ведомств и организаций поздравляют женщин стихами, видео-открытками и цветами. В этом году к акции впервые присоединились и владимирские волонтёры- медики. Они подарили 500 тюльпанов пациенткам и сотрудницам больниц. Вместе с ними представительниц прекрасного пола поздравила и Маргарита Махрова.
07.03.2018
"Вам, любимые" - акция с таким названием в преддверии Международного женского дня проходит по всей стране. Представители разных ведомств и организаций поздравляют женщин стихами, видео-открытками и цветами. В этом году к акции впервые присоединились и владимирские волонтёры- медики. Они подарили 500 тюльпанов пациенткам и сотрудницам больниц. Вместе с ними представительниц прекрасного пола поздравила и Маргарита Махрова.