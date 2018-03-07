Вашингтон тратит миллиарды долларов на вмешательство во внутренние дела нашей страны. С каждым днем увеличивается число кибератак. Новые детали расследования обнародовали в Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Вашингтон тратит миллиарды долларов на вмешательство во внутренние дела нашей страны. С каждым днем увеличивается число кибератак. Новые детали расследования обнародовали в Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.С самого начала избирательной кампании западные СМИ внимательно следят за тем, как идет подготовка к голосованию в России. Иностранная пропаганда сыплет дискредитирующими штампами — в карикатурах, интервью и в новостях, серьезно и с юмором.Немецкая "Дойче Велле" предстоящим выборам посвятила специальную серию своего мультфильма "Заповедник". В главных ролях – Элли Собчак, Страшила Жириновский, Трусливый Лев Явлинский. Песня та же.Методы, которые применяют западные СМИ, хорошо известны и примитивны, говорят эксперты. Перед выборами пропаганда стала разве что ярче и еще активнее. "Это передергивание, выпячивание мнений, формулирование мифов, отсылка к ложным авторитетам, попытка навязать государству идеи и мысли, которые они не высказывали. Но западная пресс говорит – Путин сказал так…. И дальше продолжает бороться со своим тезисом", — уверен Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.Ведется пропагандистская работа не только в профессиональном медиапространстве. Затрагиваются, например, социальные сети. Идет влияние через некоммерческие организации. За неполный год финансирование из-за рубежа иностранных НКО увеличилось более чем на 7 миллиардов рублей. А за три года составило более 90 миллиардов.Главная цель влияния – воспитать у граждан России недоверие к государству и к политической системе. Чтобы избиратель на участок не пошел. Согласно докладу Совета Федерации, установка Вашингтона – низкая явка на выборах 18 марта — до 45 процентов.Эксперты полагают, что российские выборы могут подвергнуться кибератакам. В день голосования их будет сотни тысяч. Причем, традиционно четверть — с территории США. Целями станут не только платформа ГАС "Выборы", но и отрытые ресурсы, на которых избиратели следят за результатами. Ведь любой сбой наглядного подсчета так легко может вызвать недовольство.