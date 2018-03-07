Владимир Путин во время личной встречи с Меланьей Трапм
немного приврал, рассказывая о рыбалке. Президент признался, что
сделал это по традиции: такие истории положено приукрашивать.
Владимир Путин во время личной встречи с Меланьей Трапм
немного "приврал", рассказывая о рыбалке. Президент признался, что
сделал это по традиции: такие истории положено приукрашивать.
Вербовать первую леди США Владимир Путин не пытался. Президент
отметил, что давно этим не занимается. Так он ответил на шутливый вопрос
Владимира Соловьева в интервью для фильма "Миропорядок 2018".
Документальная лента "Миропорядок 2018" состоит из
нескольких интервью президента. Он продолжает другой проект о Владимире Путине,
снятый журналистами в 2015 году – "Президент", который охватывал
период с 1999 по 2014 год.
Разговор с супругой американского президента состоялся летом
2017 года, во время саммита G20 в Гамбурге. Именно там российский президент
впервые встретился с четой Трампов. По словам Путина, во время беседы
присутствовала и супруга премьер-министра Италии. Говорили о проблемах
демографии.
"Я им рассказал о том, когда и как мы вводили меры по
поддержке материнства и детства, что такое материнский капитал, на каких
принципах мы организовали эту работу, о результатах", – сообщил глава
государства Соловьеву.
Позже, по словам российского лидера, речь зашла о Сибири,
Камчатке, рыбалке, тиграх и медведях, и о фауне России в целом. "Как
водится в таких случаях, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве
можно не приврать", – с улыбкой заметил Путин.
Российский лидер также прокомментировал попытки Запада повесить на него ярлык "главного злодея". По словам Путина, они его не задевают, он к этому давно привык. "Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк – интересы Российской Федерации и его народа", – сказал президент. По словам Владимира Путина, главное – чувствовать, что идешь правильно, никуда не свернул – а все остальное вообще неинтересно.