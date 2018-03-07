Дети, которые похожи на своих пап, через год после рождения оказываются более здоровыми, чем остальные малыши. Объяснение этому нашли ученые из Бингемтонского университета в США.

Дети, которые похожи на своих пап, черезгод после рождения оказываются более здоровыми, чем остальные малыши. Объяснениеэтому нашли ученые из Бингемтонского университета в США.Специалисты рассказали,что речь идет о семьях, в которых ребенок родился вне брака, имать и отец не живут вместе. Было изучено более 700 семей такоготипа.Выяснилось, что из-за внешнего сходства отцы проводятсо своими детьми в среднем на 2,5 дня больше, чем те,у кого похожесть отсутствует, сообщает журнал Journal of Health Economics. По словам исследователей, дело в том, что отцы в большей степени уверены в том, что внешне похожийребенок рожден именно от них.Специалисты отметили, что более частые посещения увеличиваютколичество времени на заботу о ребенке и на сбор информации о егопотребностях. Авторы научной работы подчеркивают, что неполные семьи являютсяособо хрупкими и находятся в невыгодном положении по отношениюк полноценным семьям, поэтому нужно добиваться того, чтобы отцыв таких семьях чаще видели своих детей и, таким образом, способствовалиулучшению их здоровья.Ранее британские иамериканские ученые назвали необычное свойство сыновей взрослых отцов. Посравнению с детьми молодых родителей, они обладают характеристиками,позволяющими им стать вундеркиндами.По мнению специалистов, у таких детей гораздо выше,чем у их сверстников, успеваемость в таких дисциплинах, как наука, технологии,инжиниринг и математика. Кроме того, у сыновей взрослых отцов довольно высокийпоказатель IQ.