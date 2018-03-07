Дети, которые похожи на своих пап, через
год после рождения оказываются более здоровыми, чем остальные малыши. Объяснение
этому нашли ученые из Бингемтонского университета в США.
Дети, которые похожи на своих пап, через
год после рождения оказываются более здоровыми, чем остальные малыши. Объяснение
этому нашли ученые из Бингемтонского университета в США.
Специалисты рассказали,
что речь идет о семьях, в которых ребенок родился вне брака, и
мать и отец не живут вместе. Было изучено более 700 семей такого
типа.
Выяснилось, что из-за внешнего сходства отцы проводят
со своими детьми в среднем на 2,5 дня больше, чем те,
у кого похожесть отсутствует, сообщает журнал Journal of Health Economics. По словам исследователей, дело в том, что отцы в большей степени уверены в том, что внешне похожий
ребенок рожден именно от них.
Специалисты отметили, что более частые посещения увеличивают
количество времени на заботу о ребенке и на сбор информации о его
потребностях. Авторы научной работы подчеркивают, что неполные семьи являются
особо хрупкими и находятся в невыгодном положении по отношению
к полноценным семьям, поэтому нужно добиваться того, чтобы отцы
в таких семьях чаще видели своих детей и, таким образом, способствовали
улучшению их здоровья.
Ранее британские и
американские ученые назвали необычное свойство сыновей взрослых отцов. По
сравнению с детьми молодых родителей, они обладают характеристиками,
позволяющими им стать вундеркиндами.
По мнению специалистов, у таких детей гораздо выше,
чем у их сверстников, успеваемость в таких дисциплинах, как наука, технологии,
инжиниринг и математика. Кроме того, у сыновей взрослых отцов довольно высокий
показатель IQ.