Ольга Бузова практически каждый день радует (или раздражает) общественность своими пикантными фото. На сей раз поющая ведущая половине спального района города показала свои прелести.

Ольга Бузова практически каждый день радует (или раздражает) общественность своими пикантными фото. На сей раз поющая ведущая половине спального района города показала свои прелести.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова обнародовала свежую эротическую фотографию. На снимке звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" запечатлена стоящей на фоне французского окна. Поющая ведущая, чья изящная фигура интригующе затемнена, повернулась спиной к стеклу, сквозь которое просматриваются жилые дома и прочие здания.Многочисленные поклонники пришли в восторг от фотографии. Многие из них задались вопросом, что же в этот момент надето на Бузовой. Фанаты поделились своими догадками в комментариях, в основном, они пришли к выводу, что Ольга раздета. Впрочем, нашлись и те подписчики, кто раскритиковал девушку."уродка петь не умеет и только ж*** вертит. Для этого есть порноактрисы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Вот шкура", "Надо было за окно встать или нет на козырек крыши", "Жаль когда взрослые не думают ...теперь малолетки полезут на окна в шпильках – к чему это приведет?????", "Другой позы не научили ее....везде одно и тоже", – высказали свое мнение пользователи Сети.Между тем Ольга Бузова продолжает свой гастрольный тур. Прибыв с Дальнего востока, поющая ведущая намерена покорить публику Липецка. И звезду "Дома-2" не останавливают даже предписания медиков. "Доброе утро мои хорошие ❤️ я уже по пути в Липецк 🙏🏻 сегодня в 19.00 встречаемся все в клубе "Сода" 👸🏻🎤 везу с собой диски #подзвукипоцелуев 💋 и мерч от @olgabuzova_design 🤙🏻🔝 Врач запретил ходить 5 дней, но слишком поздно было переносить концерт😕 Я не могу без вас и без сцены 😢" – сообщила поклонникам Ольга Бузова, которая ранее травмировала ногу во время одного из своих выступлений.