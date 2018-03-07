Мадридский Реал стал первым участником четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала испанский клуб на чужом поле одержал победу над французским Пари Сен-Жермен. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Мадридский "Реал" стал первым участником четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала испанский клуб на чужом поле одержал победу над французским "Пари Сен-Жермен". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.В составе победителей мячи забили Криштиану Роналду (52-я минута) и Каземиро (80-я). У хозяев отличился Эдинсон Кавани (71-я). На 66-й минуте парижане остались в меньшинстве — вторую желтую карточку за разговоры с арбитром получил полузащитник Марко Верратти. Роналду забил свой 12-й гол в рамках нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Португалец сумел отличиться во всех проведенных встречах турнира, а его результативная серия с учетом прошлого розыгрыша достигла девяти матчей.Первая игра завершилась победой "Реала" со счетом 3:1. Таким образом, испанцы прошли в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Своего соперника по четвертьфиналу они узнают после жеребьевки.