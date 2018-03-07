Клиентам оказали помощь на сумму 264 млрд рублей

В 2017 году клиентам компании ВТБ Медицинское страхование была оказана медицинская помощь на сумму 264 млрд рублей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года.Застрахованным лицам по полису ОМС оказывается широкий перечень медицинских услуг в объемах и на условиях, предусмотренных программой обязательного медицинского страхования, включая стандартную и высокотехнологичную помощь.Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «С целью поддержания здоровья нации ежегодно из бюджета нашей страны выделяются значительные суммы на систему здравоохранения. Благодаря этому граждане нашей страны имеют возможность бесплатно по полису ОМС пользоваться широким спектром медицинских услуг. Задача страховой компании, которая выдает полис – контролировать качество лечения и при необходимости защищать права пациента».