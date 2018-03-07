Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, под обстрел боевиков из Восточной Гуты попали российские объекты в Дамаске - посольство, торговое представительство и Центр по примирению враждующих сторон.

Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, под обстрел боевиков из Восточной Гуты попали российские объекты в Дамаске — посольство, торговое представительство и Центр по примирению враждующих сторон.По его словам, всего за последние десять суток боевики выпустили по Дамаску 272 мины и реактивных снаряда. В результате этих обстрелов погибли 13 человек, еще 135, в том числе, трое детей, получили ранения.При этом представитель Министерства обороны РФ отметил, что Россия по-прежнему гарантирует боевикам и их семьям безопасный выход из Восточной Гуты и призывает прекратить насилие, передает ТАСС. "Наши гарантии безопасности относительно выхода вас и ваших семей остаются в силе. Необходимый транспорт и охрана по всему маршруту движения будут обеспечены", — подчеркнул он. Также генерал-майор Евтушенко указал, что Россия призывает лидеров незаконных вооруженных формирований положить конец военным преступлениям и дать возможность мирным жителям покинуть Восточную Гуту.