Гимн общественного движения Putin Team записали звезды российского шоу-бизнеса. Популярные артисты спели о том, как важно быть частью единой сильной команды.

Гимн общественного движения Putin Team записали звездыроссийского шоу-бизнеса. Популярные артисты спели о том, как важно быть частьюединой сильной команды.Для создания проекта объединили усилия продюсер ИгорьМатвиенко, музыканты Smash и Тимати. Как пояснил Матвиенко, это "музыка сознаком плюс". "Песня, в которой говорится о том, что мы должны бытьвместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего", – отметил идейныйвдохновитель гимна и создатель социального проекта "ЖИТЬ".Общественное движение Putin Team было создано в конце 2017года по инициативе известного хоккеиста Александра Овечкина. Как заявлено,проект ставит целью объединить людей, которые гордятся Российской Федерацией,хотят сделать ее сильнее и поддерживают деятельность президента ВладимираПутина.В клипе "Путеводная звезда" приняли участие Smash(Андрей Ширман), Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа"А-Студио", Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати. Вклипе также снимаются телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер МихаилГалустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальныйпродюсер ChinKong (Владимир Чиняев), передает Рен ТВ.