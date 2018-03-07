Гимн общественного движения Putin Team записали звезды
российского шоу-бизнеса. Популярные артисты спели о том, как важно быть частью
единой сильной команды.
Гимн общественного движения Putin Team записали звезды
российского шоу-бизнеса. Популярные артисты спели о том, как важно быть частью
единой сильной команды.
Для создания проекта объединили усилия продюсер Игорь
Матвиенко, музыканты Smash и Тимати. Как пояснил Матвиенко, это "музыка со
знаком плюс". "Песня, в которой говорится о том, что мы должны быть
вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего", – отметил идейный
вдохновитель гимна и создатель социального проекта "ЖИТЬ".
Общественное движение Putin Team было создано в конце 2017
года по инициативе известного хоккеиста Александра Овечкина. Как заявлено,
проект ставит целью объединить людей, которые гордятся Российской Федерацией,
хотят сделать ее сильнее и поддерживают деятельность президента Владимира
Путина.
В клипе "Путеводная звезда" приняли участие Smash
(Андрей Ширман), Григорий Лепс, Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа
"А-Студио", Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша, Тимати. В
клипе также снимаются телеведущая Юлия Барановская, шоумен и актер Михаил
Галустян, российский гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов и музыкальный
продюсер ChinKong (Владимир Чиняев), передает Рен ТВ.