Зимние Олимпийские игры в Корее завершены. Несмотря на все трудности и давление со стороны общественности россияне не ударили в грязь лицом, а наоборот – заставили гордиться собой. Медалисты приняли заслуженные подарки от государства, а Международный олимпийский комитет восстановил Россию в правах и вернул олимпийской сборной доброе имя.

Зимние Олимпийские игры в Корее завершены. Несмотря на всетрудности и давление со стороны общественности россияне не ударили в грязьлицом, а наоборот – заставили гордиться собой. Медалисты приняли заслуженные подаркиот государства, а Международный олимпийский комитет восстановил Россиюв правах и вернул олимпийской сборной доброе имя.Призваниена всю жизньПредставлять страну на Олимпиаде – почетно. Принести родине медаль – профессияи призвание на всю жизнь. Независимо от того, какой путь выберет для себяспортсмен, станет тренером или уйдет в бизнес, участие в Олимпийских играх ужеобеспечивает атлету определенный достаток, который подкрепляется материально. Вкаждой стране существует своя система поощрения. Наше правительство, к слову,поручило Министерству спорта выплатить спортсменам из сборной специальныепремии в виде четырех миллионов рублей за "золото", по 2,5 миллиона за "серебро"и 1,7 миллиона за "бронзу". Если атлет завоевал сразу несколькомедалей, премии суммируются, сообщает журнал .Самое большое число трофеев изКореи привез лыжник Александр Большунов: в совокупности за три серебряные и одну бронзовую медаль он получит 9,2 миллионов рублей.Его напарнику Денису Спицову за два "серебра" и одну"бронзу" выделят 6,7 миллионов. Блистательная фигуристка АлинаЗагитова за золотую и серебряную награды заслужила 6,5 миллионов, а ее коллега ЖеняМедведева за два "серебра" – пять миллионов. Лыжник АндрейЛарьков получит 4,2 миллиона рублей за серебряную и бронзовую медали, а ЮлияБелорукова – 3,4 миллиона за две "бронзы".Благодарность регионовСвоих героев не забывают и народном пепелище. Региональный бюджет также позволяет поощрить олимпийцевпремиальными выплатами. Так, завоевавший в лыжной акробатике "бронзу"Илья Буров из Московской области получит полмиллиона рублей. Внушительные суммыполучат лыжники Андрей Ларьков, Анна Нечаевская, а также фигуристы ЕвгенияТарасова и Владимир Морозов из Татарстана —им выплатят премии федерального уровня. Также расщедрился и Санкт-Петербург:хоккеист Иван Телегин заработал для семьи дополнительно пять миллионов рублей за однузабитую шайбу. Аналогичные суммы выделят каждому из участников питерского клубаСКА. По 600 тысяч рублей получат пять хоккеисток из Петербурга за то, что завоевали для сборной четвертое место.Не оставит без вознаграждения своихуроженцев и Тюмень: лыжники Денис Спицов и Александр Большунов хоть и не взяли "золото",но за остальные трофеи приняли от губернатора Тюменской области по пять миллионов рублей и квартире. Красноярский край поощрит скелетониста Никиту Требугова двумямиллионами рублей за серебряную награду, а Семена Елистратова ждет полмиллионаот властей Башкирии за "бронзу". Также за бронзовую медаль получат по300 тысяч рублей Конькобежка Наталья Воронинаи лыжница Анастасия Седова из Нижегородской области.Белоснежные "немцы" в подарокПомимо перечисленных вознагражденийспортсмены получат дополнительные награды от Фонда поддержки олимпийцев России. В этот раз атлетыполучат ключи от белоснежных кроссоверов BMW. Подаркипобедителям вручил Председатель правительства ДмитрийМедведев. "Надеюсь, эти подарки помогут вам выполнить первую частьолимпийского девиза – "быть быстрее". Но, конечно, это нужно делать в рамкахправил дорожного движения", – сказал премьер. Кроме того, президент России Владимир Путин наградил46 олимпийцев орденом Дружбы и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством".