Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены
в 24 регионах России. К обычным сезонным инфекциям добавилась новая напасть -
эпидемия паротита.
Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены
в 24 регионах России. К обычным сезонным инфекциям добавилась новая напасть -
эпидемия паротита.
Спастись от сезонного гриппа, уехав на время за границу,
россиянам не удастся. Вирусы свирепствуют по всей Европе и за ее пределами.
Высокая интенсивность вирусов гриппа зафиксирована в 10 европейских
странах: в Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Германии,
Венгрии, Словакии, Швеции. В списке также Украина и Косово. Еще в 25 государствах
зарегистрирована средняя интенсивность, предупреждает со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, превышен эпидемический порог по гриппу
также в четырех крупных российских городах. Но это, к сожалению, не единственная вирусная
опасность, подстерегающая россиян. Число заболевших паротитом (если проще -
свинкой) выросло за прошлый год в четыре раза. В стране в 2017-м было
зафиксировано 4,4 тысячи случаев, большинство
подхвативших вирус – дети до 15 лет. Годом ранее таких пациентов было 1,1 тысячи,
сообщает ведомство.
Медики предупреждают: не стоит легкомысленно относиться к
этому заболеванию. Оно может оставить след на всю жизнь. "Вирус паротита
вызывает воспаление железистых органов. Прежде всего это слюнные железы. Но во
многих случаях бывает также воспаление половых желез: у мальчиков – яичек, у
девочек – яичников. Это может привести к бесплодию", – пояснила изданию Life.ru инфекционист клиники
"Медицина" Наталья Федорова.
Эксперты убеждены, что рост числа заболевших напрямую связан
с отказом от вакцинации. Врачи предупреждают: непривитые и неболевшие свинкой
дети (да и взрослые) при встрече с носителем вируса заболеют со 100%-й
вероятностью. А передается инфекция легко – воздушно-капельным путем.