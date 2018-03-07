Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 24 регионах России. К обычным сезонным инфекциям добавилась новая напасть - эпидемия паротита.

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышеныв 24 регионах России. К обычным сезонным инфекциям добавилась новая напасть -эпидемия паротита.Спастись от сезонного гриппа, уехав на время за границу,россиянам не удастся. Вирусы свирепствуют по всей Европе и за ее пределами.Высокая интенсивность вирусов гриппа зафиксирована в 10 европейскихстранах: в Албании, Люксембурге, Чешской Республике, Дании, Германии,Венгрии, Словакии, Швеции. В списке также Украина и Косово. Еще в 25 государствахзарегистрирована средняя интенсивность, предупреждает со ссылкой на Роспотребнадзор.По данным ведомства, превышен эпидемический порог по гриппутакже в четырех крупных российских городах. Но это, к сожалению, не единственная вируснаяопасность, подстерегающая россиян. Число заболевших паротитом (если проще -свинкой) выросло за прошлый год в четыре раза. В стране в 2017-м былозафиксировано 4,4 тысячи случаев, большинствоподхвативших вирус – дети до 15 лет. Годом ранее таких пациентов было 1,1 тысячи,сообщает ведомство.Медики предупреждают: не стоит легкомысленно относиться кэтому заболеванию. Оно может оставить след на всю жизнь. "Вирус паротитавызывает воспаление железистых органов. Прежде всего это слюнные железы. Но вомногих случаях бывает также воспаление половых желез: у мальчиков – яичек, удевочек – яичников. Это может привести к бесплодию", – пояснила изданию Life.ru инфекционист клиники"Медицина" Наталья Федорова.Эксперты убеждены, что рост числа заболевших напрямую связанс отказом от вакцинации. Врачи предупреждают: непривитые и неболевшие свинкойдети (да и взрослые) при встрече с носителем вируса заболеют со 100%-йвероятностью. А передается инфекция легко – воздушно-капельным путем.