«Ростелеком» поддержал IV Владимирского Форума–выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», которая проходит 6 - 8 марта 2018 года. Компания обеспечила участников и гостей форума надёжным беспроводным доступом в интернет, и предоставила защищённый выделенный канал для организации видеотрансляции в регионы области.

07.03.2018Ростелеком поддержал выставку 50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста во ВладимиреРостелеком поддержал IV Владимирского Форума–выставки 50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста, которая проходит 6 - 8 марта 2018 года. Компания обеспечила участников и гостей форума надёжным беспроводным доступом в интернет, и предоставила защищённый выделенный канал для организации видеотрансляции в регионы области. Мероприятие проходит под патронатом Губернатора Владимирской области Светланы Орловой. В выставке приняли участие организации со всей области. За 3 года Форум-выставка стал одним из самых масштабных мероприятий в области для людей старшего возраста.Ростелеком обеспечил бесшовное покрытие Wi-Fi всей территории проведения Форума в Областном Доме культуры и искусств, где проходит мероприятие. Сетевая инфраструктура поддерживает до 300 одновременных подключений со скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/с. Благодаря телекоммуникационной поддержке Ростелекома, экспоненты смогли продемонстрировать электронные услуги и онлайн-сервисы, а также организовать видеоконференции.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком: Мы традиционно уделяем большое внимание людям старшего возраста. Технологии не стоят на месте, и важно, чтобы эти люди не были оторваны от жизни. Знание компьютера и основ работы в сети заметно расширяют их возможности. Это и общение с родными или друзьями, и доступ к госуслугам, и, в конце концов, развлечения и интернет-шоппинг. Поэтому Ростелеком регулярно проводит курсы компьютерной грамотности для представителей старшего поколения. Только за 2017 год, совместно с Пенсионным фондом, мы обучили 3,5 тысячи пенсионеров. Ростелеком гордится своей миссией. Наши образовательные программы помогают старшему поколению всё более уверенно чувствовать себя в мире современных информационных технологий.На площадках выставки Ростелеком провёл практикумы по компьютерной грамотности, мастер-классы по работе с ПК и дистанционному управлению платежами. Сотрудники Ростелекома консультировали гостей по возможностям информационных ресурсов. В частности, Единого личного кабинета абонента Ростелекома, перехода на электронный счет и других сервисов, созданных для удобства абонентов. Гостям также представили новые возможности телефонии, представили акции и специальные предложения. Например, по акции Телефон в комплекте абоненты телефонной связи при подключении тарифных планов Безлимитная Россия или Безлимитный могут получить бесплатно фирменный домашний телефон. Аппарат перейдет в собственность абонента безвозмездно, если он будет пользоваться данными тарифными планами не менее 18 месяцев.Подробнее об услугах можно узнать в Центре продаж и обслуживания клиентов, по телефону 8-800-100-08-00 или на сайте* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании Ростелеком, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 96,9 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 14,1 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер инновационных решений в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.