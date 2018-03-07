Мероприятие проходило во Владимире

«Ростелеком» поддержал IV Владимирского Форума–выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста», которая проходит 6 - 8 марта 2018 года. Компания обеспечила участников и гостей форума надёжным беспроводным доступом в интернет, и предоставила защищённый выделенный канал для организации видеотрансляции в регионы области. Мероприятие проходит под патронатом Губернатора Владимирской области Светланы Орловой. В выставке приняли участие организации со всей области. За 3 года Форум-выставка стал одним из самых масштабных мероприятий в области для людей старшего возраста.«Ростелеком» обеспечил бесшовное покрытие Wi-Fi всей территории проведения Форума в Областном Доме культуры и искусств, где проходит мероприятие. Сетевая инфраструктура поддерживает до 300 одновременных подключений со скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/с. Благодаря телекоммуникационной поддержке «Ростелекома», экспоненты смогли продемонстрировать электронные услуги и онлайн-сервисы, а также организовать видеоконференции.Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:«Мы традиционно уделяем большое внимание людям старшего возраста. Технологии не стоят на месте, и важно, чтобы эти люди не были оторваны от жизни. Знание компьютера и основ работы в сети заметно расширяют их возможности. Это и общение с родными или друзьями, и доступ к госуслугам, и, в конце концов, развлечения и интернет-шоппинг. Поэтому «Ростелеком» регулярно проводит курсы компьютерной грамотности для представителей старшего поколения. Только за 2017 год, совместно с Пенсионным фондом, мы обучили 3,5 тысячи пенсионеров. «Ростелеком» гордится своей миссией. Наши образовательные программы помогают старшему поколению всё более уверенно чувствовать себя в мире современных информационных технологий».На площадках выставки «Ростелеком» провёл практикумы по компьютерной грамотности, мастер-классы по работе с ПК и дистанционному управлению платежами. Сотрудники «Ростелекома» консультировали гостей по возможностям информационных ресурсов. В частности, Единого личного кабинета абонента «Ростелекома», перехода на электронный счет и других сервисов, созданных для удобства абонентов. Гостям также представили новые возможности телефонии, представили акции и специальные предложения. Например, по акции «Телефон в комплекте» абоненты телефонной связи при подключении тарифных планов «Безлимитная Россия» или «Безлимитный» могут получить бесплатно фирменный домашний телефон. Аппарат перейдет в собственность абонента безвозмездно, если он будет пользоваться данными тарифными планами не менее 18 месяцев.Подробнее об услугах можно узнать в Центре продаж и обслуживания клиентов, по телефону 8-800-100-08-00 или на сайте rt.ru