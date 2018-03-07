Свыше 9 тысяч женщин наравне с мужчинами несут службу в органах внутренних дел столицы...

Свыше 9 тысяч женщин наравне с мужчинами несут службу на высоком профессиональном уровне в органах внутренних дел столицы. Это, прежде всего, следователи, дознаватели, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудницы штабов, отделов кадров, информационного центра и других служб.В канун Международного женского дня заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поздравил с праздником представительниц прекрасной половины личного состава.Сегодня трудно назвать хоть одну службу в системе МВД, где не служили бы женщины. Обращаясь к женщинам, Андрей Понорец поздравил их с наступающим праздником и поблагодарил за ответственное отношение к поставленным задачам. Он отметил, что в наши дни женщины все чаще связывают свою судьбу с нелегкой профессией полицейского и добросовестно выполняют свой долг, обеспечивая законность и общественную безопасность в столице.Руководство ГУ МВД России по городу Москве в честь празднования 8 Марта организовало для женской половины московского гарнизона полиции творческую встречу с народным артистом Российской Федерации Федором Добронравовым. Любимый актер рассказал о скрытых от зрителя секретах и казусах, которые неизменно сопровождают процесс съемки всеми любимых сериалов, откровенно ответил на вопросы аудитории.В завершение мероприятия народный артист поблагодарил присутствующих за теплый прием и успешный дебют в стенах Главного управления МВД России по г. Москве, а также поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником.Федор Добронравов – артист театра и кино. За все время исполнил в кино более шестидесяти ролей. Добронравов стал одним из бессменных участников скетч-шоу «6 кадров». Одной из самых ярких в карьере Федора Добронравова стала его работа в комедийном телесериале «Сваты» и «Ликвидация».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве