Для представительниц прекрасного пола исполнили душевные народные песни под перебор баяна, а в завершение встречи каждой из них подарили букет ярких весенних тюльпанов...

На встрече присутствовали помощник начальника Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Сергей Солод и член Общественного совета при УВД по ЦАО Александр Скородумов.Для руководителей УВД по ЦАО стало традицией встречаться с семьями погибших сотрудников в неформальной обстановке. Если у кого из них вдруг возникают какие-то трудности, руководство всегда готово оказать всестороннюю помощь и поддержку.После официальной части женщин пригласили послушать душевные народные песни под перебор баяна. В завершение встречи каждой женщине подарили букет ярких весенних тюльпанов.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60