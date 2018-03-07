С Виктора Шляхова требуют крупную сумму денег. Администрация региона намерена взыскать через суд с супруга пресс-секретаря Орловой почти 45 миллионов рублей. Иск в Арбитражный суд области, по информации интернет-издания ПроВладимир, поступил от департамента имущественных и земельных отношений. За что конкретно - не уточняется. Впрочем, вероятно, Белый дом хочет возместить ущерб, который, по версии следствия, Виктор Шляхов нанёс комбинату «Тепличный». На бывшего директора предприятия уже заведено пять уголовных дел.

07.03.2018С Виктора Шляхова требуют крупную сумму денег. Администрация региона намерена взыскать через суд с супруга пресс-секретаря Орловой почти 45 миллионов рублей. Иск в Арбитражный суд области, по информации интернет-издания "ПроВладимир", поступил от департамента имущественных и земельных отношений. За что конкретно - не уточняется. Впрочем, вероятно, Белый дом хочет возместить ущерб, который, по версии следствия, Виктор Шляхов нанёс комбинату Тепличный. На бывшего директора предприятия уже заведено пять уголовных дел. Шляхова подозревают в получении взяток в общем размере больше 3 миллионов рублей, злоупотреблении должностными полномочиями и хищении имущества в крупном размере. Как подсчитало следствие, ущерб только по одному из эпизодов мог составить свыше 7 миллионов рублей. В конце прошлого года Следком инициировал арест имущества семьи Шляховых стоимостью более 12 миллионов рублей. Кроме того, у следователей есть основания полагать, что экс-руководитель комбината мог бы сбежать в Германию, если бы его не задержали.Метки: криминал, администрация, суд, Тепличный, Шляхов, Следком