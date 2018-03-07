С Виктора Шляхова требуют крупную сумму денег. Администрация региона намерена взыскать через суд с супруга пресс-секретаря Орловой почти 45 миллионов рублей. Иск в Арбитражный суд области, по информации интернет-издания ПроВладимир, поступил от департамента имущественных и земельных отношений. За что конкретно - не уточняется. Впрочем, вероятно, Белый дом хочет возместить ущерб, который, по версии следствия, Виктор Шляхов нанёс комбинату «Тепличный». На бывшего директора предприятия уже заведено пять уголовных дел.
07.03.2018
С Виктора Шляхова требуют крупную сумму денег. Администрация региона намерена взыскать через суд с супруга пресс-секретаря Орловой почти 45 миллионов рублей. Иск в Арбитражный суд области, по информации интернет-издания "ПроВладимир", поступил от департамента имущественных и земельных отношений. За что конкретно - не уточняется. Впрочем, вероятно, Белый дом хочет возместить ущерб, который, по версии следствия, Виктор Шляхов нанёс комбинату Тепличный. На бывшего директора предприятия уже заведено пять уголовных дел. Шляхова подозревают в получении взяток в общем размере больше 3 миллионов рублей, злоупотреблении должностными полномочиями и хищении имущества в крупном размере. Как подсчитало следствие, ущерб только по одному из эпизодов мог составить свыше 7 миллионов рублей. В конце прошлого года Следком инициировал арест имущества семьи Шляховых стоимостью более 12 миллионов рублей. Кроме того, у следователей есть основания полагать, что экс-руководитель комбината мог бы сбежать в Германию, если бы его не задержали.
Метки: криминал, администрация, суд, Тепличный, Шляхов, Следком