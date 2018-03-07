Известный актер Станислав Садальский заметил
свое внешнее сходство с продюсером Иосифом Пригожиным. На своей странице в Instagram
он опубликовал фото супруга певицы Валерии в юности.
Известный актер Станислав Садальский заметил
свое внешнее сходство с продюсером Иосифом Пригожиным. На своей странице в Instagram
он опубликовал фото супруга певицы Валерии в юности.
Продюсер
недавно опубликовал несколько снимков. На них Садальский заметил, насколько они похожи. "Когда
Есиф Пригожин прислал это фото, подумал что это я на Шаболовке. На съемках
советского "Будильника"... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.). Ан нет, это Иосиф в 10 классе", – написал в
своем микроблоге артист.
Он также рассказал, что такое может стать хорошим сюжетом
для шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир", где могут обсудить родство Садальского
и Пригожина. "Боюсь, что за эту историю
ухватится Малахов с Борисовым. И начнется история похлеще, чем Тимур
Еремеев и Карина Мишулина! В шоке, жду повестки в суд, будут брать ДНК",
– добавил актер, предположив, что темой передач может стать "семейная драма".
Поклонники пришли к выводу, что актер действительно
может оказаться родным братом продюсера. "Вы как партия и Ленин – близнецы-братья", "Я тоже решила, что на
этом фото Стас.
Да вы похожи! А вдруг
вы родственники?!", "На первый взгляд – Садальский, посмотревшись – Пригожин",
"Реально похожи! Может, вас разлучили в детстве?!", – прокомментировали снимок
пользователи соцсети. Однако, стоит отметить, что в
родословной Садальского и Пригожина нет общих корней.