Известный актер Станислав Садальский заметил свое внешнее сходство с продюсером Иосифом Пригожиным. На своей странице в Instagram он опубликовал фото супруга певицы Валерии в юности.

Известный актер Станислав Садальский заметилсвое внешнее сходство с продюсером Иосифом Пригожиным. На своей странице в Instagramон опубликовал фото супруга певицы Валерии в юности.Продюсернедавно опубликовал несколько снимков. На них Садальский заметил, насколько они похожи. "КогдаЕсиф Пригожин прислал это фото, подумал что это я на Шаболовке. На съемкахсоветского "Будильника"... (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.). Ан нет, это Иосиф в 10 классе", – написал всвоем микроблоге артист.Он также рассказал, что такое может стать хорошим сюжетомдля шоу "Пусть говорят" и "Прямой эфир", где могут обсудить родство Садальскогои Пригожина. "Боюсь, что за эту историюухватится Малахов с Борисовым. И начнется история похлеще, чем ТимурЕремеев и Карина Мишулина! В шоке, жду повестки в суд, будут брать ДНК",– добавил актер, предположив, что темой передач может стать "семейная драма".Поклонники пришли к выводу, что актер действительноможет оказаться родным братом продюсера. "Вы как партия и Ленин – близнецы-братья", "Я тоже решила, что наэтом фото Стас.Да вы похожи! А вдругвы родственники?!", "На первый взгляд – Садальский, посмотревшись – Пригожин","Реально похожи! Может, вас разлучили в детстве?!", – прокомментировали снимокпользователи соцсети. Однако, стоит отметить, что вродословной Садальского и Пригожина нет общих корней.