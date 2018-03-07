Колорадо Эвеланш на чужом льду потерпел поражение от Чикаго Блэкхокс в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 2:1.

"Колорадо Эвеланш" на чужом льду потерпел поражение от "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 2:1.В составе победителей шайбы забросили Эрик Густафссон (6-я минута) и Джонатан Тэйвз (61-я). У "Колорадо" отличился Нэйтан Маккиннон (37-я). Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.