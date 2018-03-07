Кроме того, в КНДР пообещали приостановить ядерные и ракетные испытания, пока будут вести переговоры с США, отмечают в Сеуле.

Кроме того, в КНДР пообещали приостановить ядерные и ракетные испытания, пока будут вести переговоры с США, отмечают в Сеуле.Накануне Ким Чен Ын впервые в истории принял высокопоставленную делегацию из Южной Кореи, куда вошли, среди прочи,х директор национальной разведки и советники по безопасности. Встреча длилась 4 часа и привела к настоящему прорыву в двусторонних отношениях, сообщает телеканал "Россия 24".