Страна уже устала от сериала Скандальный развод Джигарханяна. Но в нем появляются все новые герои, и новые драматические коллизии.

Страна уже устала от сериала "Скандальный развод Джигарханяна". Но в нем появляются все новые герои, и новые драматические коллизии.Грандиозным скандалом закончилась съемка очередного выпуска программы Дмитрия Шепелева на "На самом деле". О случившемся корреспонденту Dni.Ru рассказала присутствовавшая в студии Элина Мазур. "Абсолютно пьяная Цымбалюк-Романовская откровенно глумилась над Арменом Джигарханяном. А Марка Рудинштейна Виталина просто избила и довела до сердечного приступа! Он доставлен в 52 городскую больницу""Рудинштейн направил в дирекцию Первого канала заявление с требованием запретить демонстрацию съемок с его участием и использование его имени на Первом канале, – продолжает Мазур. – Чтобы поддержать друга, Армен Джигарханян так же направил аналогичное письмо в адрес Константина Эрнста. Под ним поставили подписи и я, и друг актера Артур Согомонян". Таким образом, Шепелев не сможет выдать в эфир передачу, которая закончилась рукоприкладством бывшей жены Джигарханяна."Меня саму продержали на съемочной площадке 16 часов, не давали покинуть помещение, публично унижали и оскорбляли меня, и все это под бурные овации переполненного зала", – с дрожью в голосе от пережитого ужаса поведала Мазур.Как ранее писали Dni.Ru, влиятельный покровитель обогатившейся в России оборотистой украинской пианистки поставил условие во что бы то ни стало, хоть ценой жизни Армена Борисовича, принудить его ко встрече с Виталиной, заставить народного извиниться на всю страну и отказаться от имущественных претензий. Хотя сама бывшая уборщица Цымбалюк-Романовская, как говорят, уже любезно согласно поделиться с бывшим мужем частью недвижимости.