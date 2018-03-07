Природных и техногенных катастроф в России станет больше. К
такому выводу пришли синоптики, проанализировав изменение климата в стране за
последние 25 лет.
Природных и техногенных катастроф в России станет больше. К
такому выводу пришли синоптики, проанализировав изменение климата в стране за
последние 25 лет.
Число чрезвычайных ситуаций будет расти на 15-16 случаев
ежегодно. Они несут серьезную угрозу экономике и населению России. Заключения
экспертов приведены в докладе центра "Антистихия".
По данным специалистов, в зоне риска проживают около 90
миллионов россиян – это 60% населения страны. А годовой экономический ущерб от
чрезвычайных ситуаций уже достигает 1,5-2% ВВП – 675-900 миллиардов рублей. Свыше
70% потенциально опасных погодных явлений происходит в теплое время года – с
апреля по октябрь
За последние 20 лет жертвами техногенных и природных
катастроф по всему миру стали свыше трех миллионов человек. Еще более 800
миллионов пострадали, пишет со ссылкой на приведенные в докладе данные .
Население и так уже обеспокоено: по данным опросов, 8 из 10
человек считают климатические изменения глобальной катастрофой. Как писали Dni.Ru, группа ученых из ряда университетов
и научных центров США сделала неутешительный прогноз для нашей планеты.
Исследователи считают, что к концу века крупные прибрежные города во всем мире
будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на полметра.
Прежде всего волны ударят по побережьям Южной Флориды,
Бангладеш, Шанхая. Причиной эксперты называют катастрофическое таяние ледников
в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.
Специалисты проанализировали данные спутников, полученные за 25 лет. Оказалось, что с 1993 года подъем вод Мирового океана ускоряется на дополнительные 0,084 миллиметра в год. Учитывая, что средний рост за этот период оценивается в 2,9 миллиметра в год, в период с 2005 до 2100 года океан поднимется на 65 сантиметров.