Спринт взят. Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка России. На двух огневых рубежах наш земляк один раз ошибся и всё равно показал лучший результат. Своего ближайшего преследователя Сергея Неверова он обогнал на 15 секунд. Российский турнир для владимирского биатлониста – своеобразная подготовка к Кубку IBU, он стартует уже 10 марта в Тюменской области.

07.03.2018Спринт взят. Владимирский биатлонист Алексей Слепов выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка России. На двух огневых рубежах наш земляк один раз ошибся и всё равно показал лучший результат. Своего ближайшего преследователя Сергея Неверова он обогнал на 15 секунд. Российский турнир для владимирского биатлониста – своеобразная подготовка к Кубку IBU, он стартует уже 10 марта в Тюменской области. В состав сборной России Слепов попал после удачного выступления на российском Кубке, где он завоевал второе и четвертое места. Любопытно, что накануне Алексей Слепов стал седьмым в рейтинге лучших отечественных биатлонистов. Его опубликовал Союз биатлонистов России. В ТОПе владимирец опередил даже двух спортсменов из национальной сборной – Максима Цветкова и участника Олимпиады Матвея Елисеева.Метки: спорт, спринт, биатлон, Слепов, гонка, победа, награда, ТОП, Кубок, спортсмены