По предварительной информации, водитель автомобиля «Иж» при объезде припаркованного эвакуатора, не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся в попутном направлении по левой полосе дороги.

Смертельное ДТП произошло накануне на трассе М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель автомобиля «Иж» при объезде припаркованного эвакуатора, не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся в попутном направлении по левой полосе дороги. В результате произошло столкновение транпортных средств, после чего легковушка врезалась в эвакуатор. От удара произошло возгорание автомобиля «ИЖ» и автомобиля «Рено Логан», находящегося на эвакуаторе.В ДТП погиб водитель легкового автомобиля, его пассажир был доставлен в больницу.Сотрудниками полиции устанавливаются все причины и обстоятельства дорожной трагедии.