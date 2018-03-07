Глава столицы Сергей Собянин поддержал идею формирования стратегии развития здравоохранения до 2025 года, которую ему представили главврачи городских клиник в ходе встречи. В ходе общения с докторами мэр Москвы обсудил перспективы развития городской системы здравоохранения. Руководители медучреждений сообщили градоначальнику, что реформирование этой сферы завершилось.

Глава столицы Сергей Собянин поддержал идею формирования стратегии развития здравоохранения до 2025 года, которую ему представили главврачи городских клиник в ходе встречи. В ходе общения с докторами мэр Москвы обсудил перспективы развития городской системы здравоохранения. Руководители медучреждений сообщили градоначальнику, что реформирование этой сферы завершилось.За время, прошедшее с 2011 года, когда стартоваламодернизация медицинской отрасли в городе, удалось сделать довольно много. Так,в лечебных учреждениях обновлена материальная база, поменялись подходы квыделению бюджетных средств, стала другой структура профильных заведений, освоенымногочисленные новые методы и походы к лечению москвичей.Одной из целей, которых удалось достичь московским властям,стало обеспечение доступности медицинских услуг и сокращение очередей кспециалистам. Сергей Собянин отметил, что такая сфера, как здравоохранение, касаетсякаждого жителя города, "его настроения, жизненного тонуса, здоровья"."От медицинского сообщества, от пациентов, москвичейпоступает множество обращений и вопросов: какое будущее ждет московскоездравоохранение, как оно будет развиваться и насколько будет качественным? – рассказалмэр города. – Это важные вопросы".Главврачи столичных лечебных учреждений, в свою очередь, предложилимэру разработать стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Главнаязадача – вывести столичную медицину на качественно новый уровень, в частности,обеспечить среднюю продолжительность жизни москвичей до 80 лет. Также, считаютучастники встречи, немаловажно добиться повышения комфорта при оказаниимедпомощи и улучшения имеющихся результатов.Сергей Собянин согласился с озвученными предложениями,заметив, что при формировании стратегии развития городского здравоохранения дискуссиинеизбежны, а большое количество вопросов при обсуждении является хорошейтенденцией. По словам мэра Москвы, уже сейчас город может доложить о качественныхизменениях, которые положительно сказались на средней продолжительности жизнигорожан. Так, в 2011 году этот показатель составлял 74 года, а к настоящемувремени достиг уже 78 лет.Отметим, что первый вариант стратегии развития столичногоздравоохранения должна разработать группа главных врачей городских клиник.После этого, ее планируют вынести на широкое обсуждение, участие в которомпримут как врачебное, так и пациентское сообщества. Кроме того, в рамкахпроекта будет запущен краудсорсинг, когда будут искаться и отбираться наиболее интересныеи полезные идеи от всех желающих.