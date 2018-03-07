Глава столицы Сергей Собянин поддержал идею формирования стратегии развития здравоохранения до 2025 года, которую ему представили главврачи городских клиник в ходе встречи. В ходе общения с докторами мэр Москвы обсудил перспективы развития городской системы здравоохранения. Руководители медучреждений сообщили градоначальнику, что реформирование этой сферы завершилось.
Глава столицы Сергей Собянин поддержал идею формирования стратегии развития здравоохранения до 2025 года, которую ему представили главврачи городских клиник в ходе встречи. В ходе общения с докторами мэр Москвы обсудил перспективы развития городской системы здравоохранения. Руководители медучреждений сообщили градоначальнику, что реформирование этой сферы завершилось.
За время, прошедшее с 2011 года, когда стартовала
модернизация медицинской отрасли в городе, удалось сделать довольно много. Так,
в лечебных учреждениях обновлена материальная база, поменялись подходы к
выделению бюджетных средств, стала другой структура профильных заведений, освоены
многочисленные новые методы и походы к лечению москвичей.
Одной из целей, которых удалось достичь московским властям,
стало обеспечение доступности медицинских услуг и сокращение очередей к
специалистам. Сергей Собянин отметил, что такая сфера, как здравоохранение, касается
каждого жителя города, "его настроения, жизненного тонуса, здоровья".
"От медицинского сообщества, от пациентов, москвичей
поступает множество обращений и вопросов: какое будущее ждет московское
здравоохранение, как оно будет развиваться и насколько будет качественным? – рассказал
мэр города. – Это важные вопросы".
Главврачи столичных лечебных учреждений, в свою очередь, предложили
мэру разработать стратегию развития здравоохранения до 2025 года. Главная
задача – вывести столичную медицину на качественно новый уровень, в частности,
обеспечить среднюю продолжительность жизни москвичей до 80 лет. Также, считают
участники встречи, немаловажно добиться повышения комфорта при оказании
медпомощи и улучшения имеющихся результатов.
Сергей Собянин согласился с озвученными предложениями,
заметив, что при формировании стратегии развития городского здравоохранения дискуссии
неизбежны, а большое количество вопросов при обсуждении является хорошей
тенденцией. По словам мэра Москвы, уже сейчас город может доложить о качественных
изменениях, которые положительно сказались на средней продолжительности жизни
горожан. Так, в 2011 году этот показатель составлял 74 года, а к настоящему
времени достиг уже 78 лет.
Отметим, что первый вариант стратегии развития столичного
здравоохранения должна разработать группа главных врачей городских клиник.
После этого, ее планируют вынести на широкое обсуждение, участие в котором
примут как врачебное, так и пациентское сообщества. Кроме того, в рамках
проекта будет запущен краудсорсинг, когда будут искаться и отбираться наиболее интересные
и полезные идеи от всех желающих.